Le Vietnam appelle à une coopération internationale solidifiée dans l’antiterrorisme

Le Vietnam a appelé à une coopération internationale renforcée contre les actes terroristes et l’extrémisme violent lors du neuvième examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies par l’Assemblée générale des Nations Unies, qui s’est tenu jeudi 2 juillet au siège de l’ONU à New York.



S’exprimant lors de cet événement, le ministre conseiller Nguyên Hai Luu, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU, a salué les efforts déployés par l’ONU et ses États membres dans la lutte contre le terrorisme, tout en soulignant que le terrorisme demeure une grave menace pour la paix, la stabilité et le développement mondiaux.

Le ministre conseiller Nguyên Hai Luu, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA

Il a exprimé son inquiétude face à l’utilisation croissante du cyberespace, des technologies émergentes et des enjeux sociaux, ethniques et religieux par les terroristes et les groupes terroristes pour diffuser des idéologies radicales, mobiliser leurs membres, organiser des réseaux et inciter à la violence transfrontalière, ce qui représente un défi croissant pour les efforts de lutte contre le terrorisme déployés par les pays.

Réaffirmant la position constante du Vietnam qui condamne le terrorisme sous toutes ses formes, manifestations et motivations, il a appelé les États membres de l’ONU à renforcer leur coopération en matière d’enquêtes, de poursuites et de traduction en justice des individus et des organisations responsables de la planification, de l’exécution ou du financement d’actes terroristes, y compris ceux liés aux incidents terroristes survenus au Vietnam ces dernières années.

Concernant les mesures antiterroristes, le diplomate vietnamien a souligné la nécessité d’une approche globale qui combine le renforcement de la sécurité et de l’application de la loi avec des efforts visant à s’attaquer aux causes profondes du terrorisme, notamment les inégalités politiques, économiques et sociales, les conflits prolongés, la discrimination et la marginalisation.

Le Vietnam a également souligné l’importance de la coopération internationale, du partage d’informations et d’expériences, de l’assistance technique et du renforcement des capacités, en particulier pour les pays en développement, tout en affirmant que toutes les mesures antiterroristes doivent être conformes à la Charte des Nations Unies et au droit international et en s’opposant à l’application de deux poids, deux mesures dans les efforts de lutte contre le terrorisme.

Auparavant, lors de la quatrième Conférence de haut niveau des Nations Unies réunissant les chefs des agences de lutte contre le terrorisme, un représentant du ministère vietnamien de la Sécurité publique a présenté l’évaluation par le pays des menaces terroristes extérieures pesant sur la sécurité nationale, notamment les notamment les risques d’infiltration, de dissimulation ou de transit terroristes; l’utilisation abusive du cyberespace pour diffuser une idéologie extrémiste, fournir des instructions sur la fabrication d’armes et d’explosifs et promouvoir des méthodes d’attaque ; et les tentatives d’exploiter des facteurs socio-économiques, ethniques et religieux pour inciter à l’extrémisme, à la violence et aux activités terroristes.

En marge de la conférence, la délégation vietnamienne a tenu des discussions avec plusieurs partenaires clés et le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme (BLT) sur des initiatives visant à renforcer la coopération, à partager les expériences et à améliorer les capacités de lutte contre le terrorisme, notamment pour répondre aux menaces émergentes.

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 8 septembre 2006, la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies constitue le principal cadre international de coopération en matière de lutte contre le terrorisme.

Cet instrument unique repose sur quatre piliers : s’attaquer aux conditions propices à la propagation du terrorisme, prévenir et combattre le terrorisme lui-même, développer la capacité des États à lutter contre le terrorisme et renforcer le rôle des Nations Unies, et garantir le respect des droits humains et de l’état de droit en tant que base fondamentale de la lutte antiterroriste.

L’Assemblée générale a entériné le neuvième examen de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies en adoptant, le 1 juillet, à une très large majorité, une résolution sur cette question, réaffirmant l’engagement des États membres en faveur de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies et de ses quatre piliers. – VNA/VI