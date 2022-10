Le Vietnam appelle à une approche globale pour relever les défis climatiques

Le Vietnam a appelé à une approche globale pour relever les défis climatiques et environnementaux, lors d’un débat de la Commission économique et financière de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le climat, l’environnement et la biodiversité, le 10 octobre à New York.

La ministre conseillère Le Thi Minh Thoa, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a insisté sur la nécessité de placer les gens au centre de la réponse aux défis climatiques et environnementaux, de respecter le principe des responsabilités communes mais différentes, adaptées aux conditions et aux capacités de chaque pays, d’assurer un équilibre des ressources financières pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.

Pour transformer les engagements en actions, la représentante du Vietnam a recommandé que les pays, au niveau national, continuent d'intégrer les questions sur le changement climatique, l'environnement et la biodiversité dans leurs cadres législatifs, politiques et plans d'action connexes. En outre, il est également important aux pays de construire et développer une économie verte et durable, d’appliquer les sciences, les technologies et l'innovation dans la stratégie nationale de développement durable. Selon elle, les partenaires internationaux du développement doivent continuer à garantir aux pays en développement l'accès au financement, au renforcement des capacités, à la coopération scientifique et technique et au transfert de technologies.

La diplomate a également souligné les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre de mesures globales et spécifiques pour respecter ses engagements climatiques et protéger l'environnement…