Le Vietnam appelle à un cessez-le-feu et à une aide humanitaire accrue à Gaza

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet, s’est dit profondément préoccupé face au conflit prolongé à Gaza et à l'escalade des tensions dans certains autres points chauds du Moyen-Orient, et a appelé à un cessez-le-feu immédiat et durable dans toute la région.

Lors de la session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la situation à Gaza, les 4 et 11 décembre à New York (heure locale), le vice-ministre vietnamien a également exhorté toutes les parties à libérer sans condition tous les otages, dont les citoyens de l'ASEAN.

Il a salué les efforts de certains pays pour promouvoir un cessez-le-feu, appelant les pays membres du Conseil de sécurité à rechercher des compromis pour parvenir à une solution révolutionnaire à la crise aux multiples facettes à Gaza et dans tout le Moyen-Orient.

Le représentant du Vietnam a condamné les attaques contre les civils et les infrastructures civiles. Il a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à respecter strictement la Charte des Nations Unies, le droit international, les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, ainsi que les mesures provisoires de la Cour internationale de Justice (CIJ).

Do Hung Viet a souligné le rôle extrêmement important de l' Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans la fourniture d'un soutien essentiel au peuple palestinien. Il a affirmé son soutien à tous les efforts visant à assurer le maintien sûr et efficace des opérations de l'UNRWA, notamment en veillant à ce qu'il y ait suffisamment de ressources nécessaires pour que cette agence puisse mener à bien ses tâches.

Le Vietnam soutient fermement le peuple palestinien dans l’exercice de son droit à l’autodétermination et dans la réalisation de son aspiration à devenir membre à part entière de l’ONU, a-t-il déclaré.

Le Vietnam soutient fermement la solution à deux États, y compris la création d'un État palestinien indépendant et souverain, basé sur les frontières d'avant 1967, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies, a-t-il souligné.

Lors de la session, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution appelant toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza et une résolution soutenant l'UNRWA dans la mise en œuvre de sa mission de secours humanitaire en faveur du peuple palestinien. Le Vietnam a voté en faveur de ces deux résolutions./.-VNA/VI