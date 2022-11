Le Vietnam appelle à mettre fin au conflit en Ukraine

L’Assemblée générale de l’ONU a organisé le 14 novembre une séance de la 11e session extraordinaire d’urgence pour discuter de la situation en Ukraine. Elle a adopté une résolution appelant la Russie à verser des réparations de guerre à l'Ukraine.

S’exprimant lors de la séance, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a déclaré que la priorité immédiate doit être la cessation des hostilités, le rétablissement de la paix et la protection de la sécurité des civils et des infrastructures civiles.



L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l' ONU . Photo: VNA

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a appelé les parties concernées à promouvoir constamment le dialogue et les négociations pour trouver une solution pacifique durable à leurs désaccords sur la base de la conformité et du respect du droit international et de la Charte de l’ONU, en tenant compte des intérêts et préoccupations légitimes des parties concernées, pour la paix et la stabilité de la région et du monde.

Le Vietnam est profondément conscient de l'importance de surmonter les conséquences de la guerre pour reconstruire le pays, maintenir une paix durable et stabiliser la vie des gens. Par conséquent, le Vietnam estime que dans tous les conflits, il est crucial que les parties concernées et les partenaires internationaux déploient tous les efforts possibles pour remédier aux destructions provoquées par la guerre, conformément au droit international, a-t-il déclaré.

Le diplomate vietnamien a ainsi estimé que, dans l’attente d’une solution définitive à la situation en Ukraine, la tâche immédiate est de répondre de manière adéquate aux besoins humanitaires urgents. À cette fin, il a appelé à créer un environnement propice et axé sur les personnes et à s’abstenir de toute action susceptible d’éloigner les parties et de retarder les perspectives de règlement.

Il a affirmé que le Vietnam est disposé à contribuer activement au processus diplomatique et à la reconstruction et au redressement de l'Ukraine. -VNA/VI