Le Vietnam appelle à la fin du conflit en Ukraine

Le Vietnam suit de près et est particulièrement préoccupé par les récents développements de la situation en Ukraine, a déclaré l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU.



Lors de la session extraordinaire d'urgence de l’Assemblée générale de l’ONU sur la guerre en Ukraine, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a insisté sur la nécessité d'assurer le respect de la Charte des Nations Unies et des principes fondamentaux du droit international, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'interdiction de la menace ou de l'emploi unilatéral de la force dans les relations internationales, le règlement pacifique des différends selon le droit international, et en particulier le principe du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des nations.

Le Vietnam continue d'appeler à la fin du conflit, au rétablissement de la paix, à la protection de la sécurité et de la sûreté des personnes et des infrastructures essentielles, à la promotion persistante du dialogue et des négociations pour trouver des solutions pacifiques à long terme aux différends selon le droit international et la Charte des Nations Unies, en tenant compte des intérêts et des préoccupations légitimes des parties concernées, pour la paix, la stabilité régionales et mondiales, a souligné Dang Hoang Giang.



Le Vietnam salue et soutient les efforts diplomatiques visant à réduire les tensions, y compris ceux du Secrétaire général de l'ONU et d'autres parties concernées, a-t-il déclaré, ajoutant que son pays était prêt à contribuer activement aux efforts diplomatiques et au processus de reconstruction et de redressement en Ukraine.



L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté mercredi une résolution sur la situation en Ukraine, par 143 voix pour, 5 contre et 35 absentions.