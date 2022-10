Le Vietnam appelle à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles

Le Vietnam souligne l'importance de prévenir et d'éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles, lors d’une séance de discussion le 4 octobre de la Commission des affaires sociales, humanitaires et culturelles, 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

La Conseillère-Ambassadrice Le Thi Minh Thoa, chef adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a partagé des points de vue communs sur les défis auxquels sont confrontées les femmes, tout en soulignant la nécessité pour les pays d'intégrer les questions de genre et d'autonomisation. Les droits des femmes doivent être garantis dans la planification et la politique nationales, en sorte que les femmes et les filles participent pleinement et équitablement au processus de développement.

La représentante du Vietnam a déclaré que les femmes elles-mêmes doivent également profiter des opportunités de la 4e révolution industrielle, du processus de transformation numérique pour rattraper les tendances de développement et maximiser leur potentiel et leurs forces.

Concernant le renforcement de la coopération internationale, la représentante du Vietnam a appelé les organisations internationales et les partenaires à continuer d'aider les pays membres de l'ONU à remplir leurs engagements et obligations mondiaux en matière de protection des droits des femmes et des filles.

La Conseillère-Ambassadrice a affirmé que l'égalité des sexes est toujours respectée dans les politiques nationales du Vietnam. Le fait d’assurer le rôle et la participation des femmes dans la vie économique, politique et sociale du pays est considéré comme la norme au Vietnam.

Le Vietnam enregistre une forte proportion de femmes parlementaires. Les femmes sont une main-d'œuvre importante contribuant à la croissance économique nationale, rejoignent la Force de maintien de la paix des Nations Unies.