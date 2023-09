Le Vietnam appelle à garantir les droits de l'homme pour le développement durable

Dans le cadre de la 54e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission de représentation permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, a prononcé le 13 septembre un discours lors du débat général sur le Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, concernant la situation des droits de l'homme dans le monde.

L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai lors du débat général sur le Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, concernant la situation des droits de l'homme dans le monde. Photo: VNA

Dans son discours, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a apprécié le rôle actif et les efforts du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dans le processus de promotion des activités du Conseil et a affirmé le soutien du Vietnam en faveur des activités du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) visant à promouvoir et à protéger les droits de l'homme pour tous.

L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai met en évidence la politique du Vietnam en matière de promotion et de protection de l'exercice des droits de l'homme pour tous les citoyens, en soulignant la politique de développement du Vietnam centrée sur l'homme, considérant l'homme comme sujet, objectif et moteur du développement, dans le but d'atteindre les Objectifs de Développement durable.

Il faut promouvoir des initiatives et des actions aux niveaux national, régional et international pour résoudre les impacts négatifs des défis mondiaux tels que le changement climatique, l'insécurité alimentaire, qui menacent l'exercice des droits de l'homme des populations dans le monde entier, en particulier des groupes vulnérables, ainsi que la possibilité d'atteindre les Objectifs de Développement durable, a-t-elle déclaré.

L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a également souligné la nécessité de résoudre les divisions et les différences politiques, tout en favorisant la coopération et l’instauration de la confiance, y compris par le biais des activités des Nations Unies, afin que les populations du monde entier bénéficient pleinement de tous les droits de l'homme.

En outre, elle a réaffirmé l'engagement du Vietnam à promouvoir un dialogue substantiel et une coopération efficace avec tous les États membres et les mécanismes des droits de l'homme de l'ONU

; à soutenir les principes fondamentaux d’universalité, d'impartialité, d’objectivité, de non-sélectivité et de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Selon elle, le dialogue et la coopération substantiels, ainsi que le respect des principes susmentionnés, sont les moyens les plus efficaces de promouvoir et de protéger les droits de l'homme pour un développement durable.

Lors de la 54e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies qui a lieu à Genève, en Suisse, du 11 septembre au 13 octobre 2023, le Vietnam continue de renforcer sa participation en tant que membre du Conseil pour le mandat 2023-2025. Parmi les thèmes clés que le Vietnam promeut lors de cette session figure le droit à la santé.