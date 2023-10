Le Vietnam appelle à des solutions globales pour le développement durable

Le Vietnam a mis l’accent sur la nécessité des solutions globales et de percée pour remettre sur les rails l’Agenda de 2030 sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030, lors du débat général sur le thème « Œuvrer à un relèvement durable pour toutes et tous » organisé le 3 octobre par la Deuxième Commission (questions économiques et financières) de la 78e Assemblée générale des Nations Unies.

Le ministre conseiller Nguyen Hoang Nguyen, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA

Le ministre conseiller Nguyen Hoang Nguyen, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a évoqué les récents sommets qui ont eu lieu ces dernières semaines pour inviter la Deuxième Commission à traduire en actes les engagements qui ont été pris.