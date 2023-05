Le Vietnam apparaît comme un marché porteur pour Apple

Selon la chaîne américaine CNN, l’émergence de plusieurs marchés asiatiques tels que le Vietnam, l’Inde et l’Indonésie offre une «opportunité en or» pour Apple.

Logo d'Apple devant une boutique à Bangkok (Thaïlande). Photo : AFP/VNA

Le géant américain de la technologie a lancé, le 18 mai, une boutique en ligne au Vietnam, offrant aux consommateurs la possibilité d’acheter directement n’importe quel produit Apple.

L’ouverture fait suite au lancement très médiatisé de ses premiers magasins physiques en Inde, reconnaissant l’importance croissante des marchés émergents pour le fabricant d’iPhone, a déclaré CNN.

Des marchés tels que le Vietnam, l’Inde et l’Indonésie deviennent importants pour Apple, car sa croissance sur les marchés développés, y compris la Chine, ralentit, incitant l’entreprise à se concentrer sur des endroits où elle est traditionnellement moins active, selon le média.

Tim Cook, directeur général d’Apple, a souligné les perspectives de l’entreprise dans les économies émergentes, les qualifiant de points positifs dans les résultats financiers de l’entreprise.

Lors d’un appel aux résultats effectué ce mois-ci, Tim Cook s’est dit « particulièrement satisfait » de la performance de ces marchés au cours des trois premiers mois de l’année.

Daniel Ives, directeur général de Wedbush Securities, prédit que « dans les années à venir, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde constitueront une plus grande part du gâteau pour Apple, compte tenu de ses efforts dans ces pays ».

Pendant ce temps, Chiew Lê Xuân, un analyste de recherche qui couvre les smartphones en Asie du Sud-Est pour Canalys, a déclaré que le lancement le 18 mai d’une boutique en ligne au Vietnam montrait comment Apple «renforçait» sa présence sur les marchés émergents.

Il a déclaré que le Géant de la technologie avait «augmenté activement» sa présence dans la région au cours des derniers mois, renforçant sa distribution et son réseau de revendeurs agréés, en particulier en Malaisie, ajoutant qu’Apple disposait d’une marge de manœuvre suffisante pour fonctionner sur ces marchés.

Apple rejoint une liste croissante d’entreprises qui sont devenues optimistes en Asie du Sud-Est, où les investissements dans la fabrication sont croissants.

La base de consommateurs de la région est également prometteuse, le nombre de ménages à revenu moyen et aisé dans des économies telles que le Vietnam, l’Indonésie et les Philippines devant augmenter d’environ 5% par an jusqu’en 2030, selon le Boston Consulting Group. Ces chiffres ont conduit le cabinet de conseil à surnommer ce groupe de consommateurs «le prochain méga-marché».

L’attrait de la classe moyenne montante d’Asie du Sud-Est «a changé la dynamique de ces pays, dont Apple se tenait auparavant à l’écart», selon Ives.

Cependant, des défis subsistent, car des marques haut de gamme comme Apple ont lutté pendant des années pour être compétitives sur les marchés émergents en raison du prix de leurs produits, choisissant plutôt de s’appuyer sur des revendeurs locaux.

Les iPhones, qui coûtent entre 470 et 1.100 dollars, sont chers pour les consommateurs des économies moins développées d’Asie du Sud-Est, où la majeure partie des livraisons de smartphones coûte moins de 200 dollars, selon Chiew.

Il a souligné que l’absence d’Apple dans des endroits comme le Cambodge ou le Vietnam était généralement plus apparente lors du lancement d’un nouvel iPhone, d’autant plus que les acheteurs de ces pays se rendaient souvent à Singapour ou en Malaisie afin d’acheter des appareils et de les reprendre pour les revendre.

Cela pourrait changer au cours des prochaines années, d’autant plus qu’Apple continue d’augmenter sa puissance de feu dans la région, a-t-il noté. – NDEL/VNA/VI