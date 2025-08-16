Le Vietnam ambitionne de devenir un leader régional de la blockchain

La blockchain, infrastructure numérique incontournable, est au cœur de la stratégie du Vietnam pour dynamiser son économie numérique. Avec une législation en constante évolution et un écosystème en pleine expansion, le pays se positionne fermement pour devenir, d’ici 2030, le leader régional de la blockchain.

La blockchain, technologie de la chaîne de blocs, transforme les données en blocs interconnectés, réduisant ainsi les coûts de transaction et renforçant la transparence. Principalement utilisée pour sécuriser les actifs numériques et gérer les portefeuilles de cryptomonnaies, elle facilite les échanges transfrontaliers garantissant la propriété individuelle. D’ici 2030, la valeur des actifs numériques pourrait représenter 10% du PIB mondial, soit près de 16.000 milliards de dollars, soit plus de cinq fois la valeur actuelle.

Conscient de son immense potentiel et déterminé à ne pas rester en marge de l’intégration internationale, le Vietnam a rapidement finalisé le cadre juridique des actifs numériques et de la technologie blockchain, jetant les bases de l’essor de son économie numérique. La Résolution n°57 du Bureau politique, associée à la stratégie nationale de développement de la blockchain à l’horizon 2025 et à la vision 2030, ambitionne de hisser le pays au rang de leader régional de stature internationale en matière de recherche, de développement et d’applications de cette technologie.

En juin dernier, l’Assemblée nationale a marqué un tournant historique en adoptant la première loi encadrant l’industrie des technologies numériques, établissant ainsi un cadre clair et transparent pour la reconnaissance et la régulation des actifs numériques.

Dô Van Thuât, directeur des solutions et de l’architecture blockchain chez 1Matrix, indique: “Après des années d’attente, le Vietnam dispose enfin d’un cadre juridique clair. Ce socle indispensable ouvre la voie aux entreprises blockchain et aux innovateurs technologiques pour se développer dans de bonnes conditions”.

Dô Van Thuât, directeur des solutions et de l’architecture blockchain chez 1Matrix. Photo: ictvietnam.vn

La légalisation des actifs numériques contribuera à structurer positivement le marché numérique au Vietnam. Comme l’a souligné Tô Trân Hoà, chef adjoint du Département du développement du marché boursier au sein de la Commission d’Etat des valeurs mobilières: “C’est un signal encourageant pour le marché, les citoyens et les entreprises. Disposer d’une définition commune permet à tous de s’appuyer dessus pour concevoir et développer des applications et plateformes de transactions financières. Ainsi, les activités se dérouleront dans un cadre légal clair, protégé et reconnu, garantissant aux citoyens et aux entreprises une confiance renforcée pour évoluer sereinement dans ce secteur”.

Dans la stratégie nationale de développement de la blockchain à l’horizon 2025, avec une vision jusqu’en 2030, le Vietnam mise sur l’édification d’un écosystème solide. Le Centre national d’innovation se positionne comme un acteur clé, reliant ressources nationales et internationales, et stimulant la recherche ainsi que le développement des technologies stratégiques, en particulier la blockchain.

Vu Quôc Huy, son directeur, indique: “Le Vietnam entre dans une phase cruciale de transformation, porté par la quatrième révolution industrielle et ses avancées stratégiques qui redéfinissent la chaîne de valeur mondiale et la structure économique. Le pays s’engage à consolider une position solide dans ce secteur clé, en développant activement une coopération large et approfondie avec les pays les plus avancés et les groupes technologiques de premier rang mondial”.

Le Vietnam s’emploie actuellement à renforcer les synergies au sein de son écosystème, à soutenir les start-ups innovantes, à former des talents numériques de haut niveau et à instaurer un cadre institutionnel favorable. L’objectif est de favoriser le développement sain des technologies blockchain et leur contribution concrète à la croissance socioéconomique national. – VOV/VNA/VI