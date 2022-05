Le Vietnam affirme son soutien au système commercial multilatéral

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Quôc Khanh a réitéré le soutien du Vietnam au système commercial multilatéral fondé sur des principes et des règles lors de la 28e réunion des ministres du Commerce du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

La délégation du Vietnam à la 28e réunion des ministres du Commerce de l’APEC, à Bangkok, les 21 et 22 mai. Photo : VNA



Le Vietnam soutient le système commercial multilatéral fondé sur des principes et des règles, ainsi que le rôle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le commerce mondial, a-t-il déclaré lors de l’événement organisé en présentiel et en ligne les 21 et 22 mai à Bangkok, en Thaïlande.

Le Vietnam est prêt à se coordonner avec les membres de l’OMC pour promouvoir et adopter les contenus clés lors de la 12e Conférence ministérielle de l’OMC qui devra se tenir en juin prochain, a-t-il poursuivi.

Concernant les mesures au sein de l’APEC pour reconnecter la région après la pandémie de Covid-19, le vice-ministre Trân Quôc Khanh a hautement apprécié les initiatives et les efforts visant à supprimer les barrières, contribuant à la reprise des déplacements en toute sécurité, sans heurt et à la relance économique.

Le Vietnam soutient la promotion de la coopération régionale pour faciliter la reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux, a-t-il indiqué, soulignant la poursuite d’une coordination étroite avec les membres de l’APEC pour développer et mettre en œuvre des initiatives viables.

En tant qu’économie ouverte, ayant signé et mis en œuvre 15 accords de libre-échange (ALE) avec plus de 60 partenaires, le Vietnam a travaillé avec les membres de l’APEC pour promouvoir l’intégration économique régionale dans l’esprit de la Vision de l’APEC Putrajaya 2040, y compris la création de la zone de libre-échange de l’Asie-Pacifique (FTAAP) dans le futur.

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre du Commerce, Jurin Laksanawit, a appelé les ministres du Commerce des 21 économies membres de l’APEC à redoubler d’efforts pour répondre aux crises futures et parvenir à une croissance économique meilleure et plus inclusive à l’avenir.

Il a mis en exergue le thème thaïlandais "Ouvrir. Connecter. Équiliber", et a exhorté les économies membres à faire avancer les travaux de l’APEC pour approfondir l’intégration économique et mobiliser les progrès de la FTAAP, tout en incorporant les leçons tirées de la pandémie de Covid-19 pour aider ceux de tous les segments de la société, y compris les femmes et les jeunes.

Il a également souligné l’importance de reprendre les voyages transfrontaliers sûrs et pratiques et de promouvoir la connectivité numérique et de la chaîne d’approvisionnement tout en tenant compte de la protection de l’environnement et en renforçant la sécurité alimentaire et agricole pour assurer le bien-être des populations de la région. – VNA/VI