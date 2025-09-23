Le Vietnam affirme son soutien au rôle central de l’ONU dans la gouvernance mondiale

Le président vietnamien Luong Cuong (à gauche) et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, se serrent la main, à New York, le 22 septembre. Photo : VNA

Le président vietnamien Luong Cuong a exprimé la confiance et le soutien du Vietnam au multilatéralisme et au rôle central de l’Organisation des Nations Unies (ONU) dans la gouvernance mondiale, lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, à New York, aux États-Unis, le 22 septembre (heure locale).Cette rencontre s’est déroulée en marge du débat général de haut niveau de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.Félicitant le secrétaire général de l’ONU à l’occasion du 80e anniversaire de l’ONU, le président Luong Cuong a exprimé le soutien du Vietnam aux réformes de l’ONU, soulignant que les États membres devraient prendre l’initiative de ce processus et engager des discussions approfondies afin de garantir une refonte complète et transparente. Le Vietnam est prêt à accueillir l’ONU pour y installer son siège ou des bureaux, a-t-il déclaré.Le président Luong Cuong a souligné les réalisations socio-économiques positives du Vietnam et ses avancées dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable. Il a noté les avancées positives du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et a appelé à un soutien accru de l’ONU et des partenaires internationaux.Dans ce contexte, le président Luong Cuong a appelé à un renforcement de l’assistance technique, de la formation professionnelle et de la mobilisation des ressources de l’ONU afin d’aider les pays en développement, dont le Vietnam, à accéder aux financements climatiques concessionnels et aux technologies propres de nouvelle génération, et à renforcer leurs capacités d’adaptation.Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a pour sa part évoqué les défis multidimensionnels auxquels sont confrontés l’ONU et le monde, exprimant l’espoir que les pays renforceront leur collaboration pour honorer leurs engagements. Il a également souligné la nécessité de réformes de l’ONU pour améliorer l’efficacité opérationnelle.Transmettant ses chaleureuses salutations aux dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, le secrétaire général de l’ONU a exprimé sa gratitude et son soutien particuliers au pays et s’est réjoui d’effectuer une visite officielle au Vietnam fin octobre.Exprimant son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam et son ascension internationale, le secrétaire général a salué le pays comme un excellent partenaire contribuant activement à tous les domaines prioritaires de l’ONU, notamment le maintien de la paix, le développement durable, l’action climatique et la transition énergétique équitable.Le secrétaire général de l’ONU a décrit le Vietnam comme un membre actif de l’ONU et un pilier du monde multipolaire actuel, affirmant que les économies émergentes, dont le Vietnam, méritent une voix, une représentation et un rôle plus forts au sein du système de gouvernance mondiale.Les deux parties ont convenu d’approfondir les liens entre le Vietnam et l’ONU et entre l’ASEAN et l’ONU dans les années à venir, et de maintenir le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale de sécurité et de développement, notamment dans le règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que dans la contribution conjointe aux enjeux mondiaux.La rencontre s’est conclue par la mise en avant par les deux parties de l’importance historique de la prochaine cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité à Hanoi à la fin octobre. – VNA/VI