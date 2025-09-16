Le Vietnam affirme son rôle et sa position de leader au sein de l’ASEAN

Oh Ei Sun, conseiller principal au Centre de recherche du Pacifique. Photo: VNA

En amont de la visite officielle en Malaisie du président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, et de sa participation à la 46e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-46), Oh Ei Sun, conseiller principal au Centre de recherche du Pacifique, a accordé le 15 septembre une interview à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Il a souligné le rôle de leader du Vietnam au sein de l'ASEAN, qui se manifeste notamment par ses activités diplomatiques de haut niveau et sa participation active à des forums comme l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA).



Selon lui, cette visite illustre l'importance que le Vietnam accorde à ses relations bilatérales avec la Malaisie, tant au niveau intergouvernemental qu'entre les peuples. Elle vise à approfondir les liens déjà solides et à explorer de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines tels que le tourisme, l'éducation, les sciences et technologies, tout en favorisant les échanges entre entreprises, étudiants et voyageurs.



Ancien observateur des réunions de l'AIPA, Oh Ei Sun s'est dit impressionné par la transformation du Vietnam, qui est passé d'un rôle d'observateur à celui d'un acteur majeur. Il considère le Vietnam comme un leader régional, non seulement par sa croissance économique, mais aussi dans des dimensions plus larges, comme la culture et le social.



Oh Ei Sun a également souligné que le Vietnam et la Malaisie sont deux économies particulièrement dynamiques en Asie du Sud-Est. Il a suggéré que le Vietnam pourrait partager son expérience en matière de développement touristique, tandis que la Malaisie pourrait accueillir davantage de touristes et d'étudiants vietnamiens. Inversement, il a encouragé les étudiants malaisiens à étudier au Vietnam, notamment dans les domaines scientifiques et technologiques où le pays progresse rapidement. De tels échanges, a-t-il affirmé, renforceront la compréhension mutuelle entre les deux nations.



Par ailleurs, il a évoqué une coopération possible dans les domaines scientifique et technologique. Il a également suggéré que les deux pays devraient encourager les investissements mutuels pour créer un modèle d'intégration au sein de l'ASEAN. Le Vietnam et la Malaisie pourraient aussi collaborer pour aider les nouveaux membres de l'ASEAN, comme le Timor-Leste.



Enfin, Oh Ei Sun a salué la diplomatie du Vietnam, caractérisée par de fréquents échanges de haut niveau.



La visite du président de l'AN vietnamienne en Malaisie ne fera pas que renforcer l'amitié bilatérale, elle ouvrira également de nouvelles perspectives de coopération, contribuant au développement et à l'intégration de la communauté de l'ASEAN et affirmant la position importante du Vietnam sur la scène régionale et internationale. -VNA/VI