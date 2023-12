Le Vietnam affirme son rôle d’un membre actif et responsable auprès de l’UNESCO

L'ambassadrice et cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, Le Thi Hong Van (gauche) et la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Photo : VNA

Le Vietnam affirme toujours son rôle d’un membre actif et responsable, l'un des principaux pays dans la mise en œuvre efficace des programmes et activités de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

C'est ce qu'a souligné la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, en recevant l'ambassadrice, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, Le Thi Hong Van, venue pour la saluer au terme de son mandat.

Audrey Azoulay a félicité l'ambassadrice Le Thi Hong Van pour la fin de son mandat réussi, appréciant les contributions pratiques et efficaces du Vietnam à l'UNESCO sur des questions importantes.

Elle a souscrit aux idées sur l'orientation de la coopération future, affirmant que l'UNESCO continuerait à soutenir la préservation et la promotion des valeurs patrimoniales et le développement durable des réserves de biosphère durables et du géoparc mondial au Vietnam. Elle s’est engagée à soutenir le Vietnam dans l’élaboration et la promotion des archives patrimoniales mentionnées par l'ambassadrice Le Thi Hong Van, dans la préservation et la promotion de la valeur des sites du patrimoine mondial enregistrés par l'UNESCO, notamment la préservation, la restauration et la promotion des valeurs culturelles et historiques du vestige de la cité impériale de Thang Long - Hanoï.

Audrey Azoulay a également souhaité revenir prochainement au Vietnam pour discuter de mesures précises visant à porter les relations bilatérales à de nouveaux sommets.

Pour sa part, l'ambassadrice Le Thi Hong Van a remercié la coopération et le soutien pratique de l'UNESCO ainsi que de la Directrice générale Audrey Azoulay, personnellement, au Vietnam et apprécié l'étroite coordination entre le Comité national vietnamien pour l'UNESCO et le Bureau de l'UNESCO

à Hanoï.

La diplomate a affirmé que le Vietnam attachaient une grande importance à la coopération avec l'UNESCO, dans le contexte de la promotion de l'innovation, de l'intégration internationale intégrale et étendue et de l'élévation du niveau des relations étrangères multilatérales. Elle a souhaité que l'UNESCO continue à soutenir, accompagner et partager avec le Vietnam, en particulier en termes de connaissances, d’idées, d’expériences, de modèles et de titres, contribuant au développement du Vietnam et à la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable de l’ONU.

Elle a souhaité que Audrey Azoulay et le Secrétariat de l’UNESCO accordent une grande attention à l’élaboration, à la consultation et au soutien de nouveaux documents du patrimoine vietnamien tels que l'ensemble de paysager panoramique de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son, Kiep Bac, le site archéologique Oc Eo-Ba The... ainsi que l’assistance à la préservation et à la promotion de la valeur des patrimoines mondiaux inscrits par l'UNESCO, notamment le projet du vestige de la cité impériale de Thang Long - Hanoï.

Le Thi Hong Van a dit prête à accueillir la Directrice générale Audrey Azoulay et les dirigeants de l'UNESCO au Vietnam pour discuter des orientations et des priorités de coopération dans la nouvelle période, contribuant au resserrement des relations Vietnam-UNESCO.