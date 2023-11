Le Vietnam affirme son ferme engagement en faveur de l'agenda « Femmes, paix et sécurité »

C’est ce qu’a déclaré le 6 octobre le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Do Hung Viet, lors du séminaire de consultation national sur le développement du Plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité.Selon lui, le Vietnam a laissé une marque importante en présidant et accélérant l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 1889 (2009) sur le rôle des femmes et des filles dans le contexte post-conflit - considérée comme l'une des quatre résolutions pilier de l'agenda « Femmes, paix et sécurité » du Conseil de sécurité.Le taux de femmes soldats vietnamiens participant aux opérations de maintien de la paix est de 16 %, bien supérieur à la moyenne de l’ONU de 4 %.

En 2020, le Vietnam a organisé avec succès la Conférence internationale commémorant le 20e anniversaire de la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a approuvé l'engagement d'action de Hanoï, appelant aux pays à élaborer un programme d'action national sur les femmes, la paix et sécurité.



Ainsi, la mise en œuvre du Programme d'action national du Vietnam pour les femmes, la paix et la sécurité revêt actuellement de nombreuses significations importantes, réaffirmant sa ferme engagement dans les efforts communs de la communauté internationale pour promouvoir l'agenda « Femmes, paix et sécurité », a souligné le vice-ministre Do Viet Hung.

Prenant la parole lors du séminaire, la représentante en chef par intérim d'ONU Femmes au Vietnam, Caroline Nyamayemombe, a hautement apprécié la mise en place du Plan d'action national du Vietnam sur les femmes, la paix et la sécurité.



Il s'agit, selon elle, d'une action visant à concrétiser l'engagement du gouvernement vietnamien dans la mise en œuvre de l'Engagement d'action de Hanoï pris lors de la Conférence de 2020.



Le Plan d'action national du Vietnam pour les femmes, la paix et la sécurité met en œuvre l'un des engagements d'action de Hanoï, à savoir reconnaître le rôle important des femmes vietnamiennes dans la création de la paix et du développement durable, a-t-elle ajouté.