Le Vietnam affirme son engagement en faveur de la coopération dans l'application de l'IA

Du 10 au 12 février, une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Bui Hoang Phuong, a participé au Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle (IA) à Paris.

Co-présidé par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi, le Sommet pour l'action sur l'IA qui s'est tenu les 10 et 11 février, a réuni les dirigeants de près de 60 pays, ainsi que des représentants de grandes entreprises technologiques telles que Google, Microsoft et OpenAI. À cette occasion, les participants ont signé la Déclaration de Paris sur l'IA, appelant à une gouvernance mondiale transparente, équitable et durable de cette technologie.

La présence du Vietnam à cet événement illustrait son engagement à exploiter l'IA pour le développement socio-économique et à renforcer les collaborations internationales. Il s'agissait également d'une occasion pour le Vietnam d'explorer les dernières avancées en matière d'IA, d'affirmer son rôle actif dans la communauté internationale d'IA.

Le 12 février, en marge du Sommet, le vice-ministre Bui Hoang Phuong a assisté au 3ᵉ Forum d'affaires Asie du Sud-Est. Lors du forum, il a prononcé un discours important, soulignant les atouts du Vietnam tels que la stabilité politique, l'engagement en faveur de l'innovation et de la transition numérique, la position stratégique au sein de l'ASEAN et les bonnes relations traditionnelles avec la France. Il a exprimé l'espoir que davantage d'entreprises françaises investissent au Vietnam et en Asie du Sud-Est.

Bui Hoang Phuong a également rencontré Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et des Français de l'Étranger. Ce dernier a réaffirmé son engagement à accompagner le Vietnam dans le processus de développement de haute technologie, et a souligné que la visite prévue du président Emmanuel Macron au Vietnam en 2025 serait une bonne occasion pour les deux parties de concrétiser ces engagements. Selon lui, cette visite devrait ouvrir un nouveau chapitre dans le partenariat bilatéral, en promouvant davantage les projets de coopération dans de nombreux domaines, notamment dans la transformation numérique, l'intelligence artificielle, l'innovation et les technologies durables.

Le vice-ministre Bui Hoang Phuong a rappelé l'importance de l'IA, qui influence non seulement la technologie, mais aussi la culture, l'économie et la société. Il a précisé que le Vietnam élabore actuellement un cadre juridique sur l'IA et les données, et que les entreprises publiques et privées s'intéressent de plus en plus à ce secteur, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de collaboration avec la France.

Dans le cadre de sa visite, il s'est également rendu au pavillon du Vietnam au Sommet pour l'action sur l'IA et a échangé avec l'ambassade du Vietnam en France sur le renforcement des liens scientifiques et technologiques entre les deux pays. -VNA/VI