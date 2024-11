Le Vietnam affirme sa solidarité à Cuba face aux conséquences de l'ouragan Oscar

Des délégués à la séance de travail sur la réponse et le rétablissement après l'ouragan Oscar, le 5 novembre, à New York. Photo: VNA

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la délégation permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a exprimé sa sympathie à Cuba pour les pertes et les lourds dégâts causés par le récent ouragan Oscar, affirmant la solidarité et l'amitié du Vietnam avec le gouvernement et le peuple cubains dans leur rétablissement après la catastrophe naturelle et pour surmonter les difficultés économiques.

S'adressant à une séance de travail, organisée par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) le 5 novembre sur la réponse et le rétablissement après l'ouragan Oscar ainsi que sur le plan d'action de l'ONU, Dang Hoang Giang a indiqué que par le biais des canaux bilatéraux, le Vietnam a fourni à Cuba 10 000 tonnes de riz.

Le Vietnam est prêt à faire tout son possible pour aider le gouvernement et le peuple cubains à surmonter les défis actuels, a déclaré le diplomate.

Soulignant que Cuba a une longue tradition d'aide humanitaire, un pays qui répond toujours rapidement, en temps opportun et activement en apportant une assistance aux autres pays lorsqu'ils en ont besoin, le diplomate a déclaré que c'était le tour de la communauté internationale d'aider Cuba à surmonter ses difficultés actuelles.

Selon le coordonnateur résident des Nations Unies à Cuba, Francisco Pichon, l'ouragan Oscar, qui a frappé Cuba le 20 octobre, a fait 8 morts, détruit plus de 10 000 habitations et causé d'importants dégâts aux infrastructures, établissements scolaires et hospitaliers. Il a affecté la vie de près de 500 000 personnes dans la province cubaine de Guantanamo. Cette catastrophe est survenue dans un contexte déjà marqué par des défis socio-économiques majeurs et une panne d'électricité nationale survenue juste avant l'arrivée de l'ouragan.

L'ONU a élaboré un plan d'action pour faire face aux conséquences de l'ouragan Oscar, estimant à environ 33 millions de dollars le montant nécessaire pour répondre aux besoins urgents post-catastrophe, a précisé Francisco Pichon, appelant la communauté internationale à donner un coup de main à Cuba. -VNA