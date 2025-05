Le Vietnam affirme l’importance de la fin de la Seconde Guerre mondiale

Photo: VNA

L’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a tenu, le 7 mai à New York, une séance solennelle spéciale en hommage à toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de son ordre du jour consacré au 80e anniversaire de la fin de ce conflit.

Prenant la parole à cette occasion, l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a exprimé sa profonde gratitude à ceux qui s’étaient sacrifiés et a rendu hommage à toutes les victimes de la guerre. Il a souligné la portée historique de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour la communauté internationale et pour le Vietnam.

À cette époque, le peuple vietnamien a mené la grande Révolution d’Août 1945, mettant fin à près d’un siècle de domination coloniale et fasciste, et amorçant un tournant historique vers l’indépendance et la démocratie. Cet événement illustre l’esprit indomptable du peuple vietnamien dans sa quête inébranlable de liberté, d’indépendance et d’unité. Il a toutefois fallu trois décennies de lutte acharnée après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le Vietnam accède pleinement à son indépendance et réalise sa réunification en 1975.

L’ambassadeur Dang Hoang Giang a affirmé que la grande leçon tirée de la Seconde Guerre mondiale, tout comme de l’histoire du Vietnam, est qu’aucune force ne peut étouffer le désir profond de paix, ni les valeurs universelles d’indépendance, de liberté et d’autodétermination des peuples.

À cette occasion, le Vietnam a appelé les pays à renforcer la coopération multilatérale et la solidarité internationale, à promouvoir la confiance mutuelle et à respecter le droit international – notamment les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, tels que le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, le non-recours à la force et le règlement pacifique des différends. Ce sont ces principes qui ont permis d’éviter une nouvelle guerre mondiale depuis 1945 et qui constituent le fondement même de l’ONU.

En tant que membre actif et responsable des Nations Unies, le Vietnam contribue constamment aux efforts pour le maintien de la paix, la promotion de la coopération et du développement, en faveur d’un avenir meilleur pour les générations futures, a conclu l’ambassadeur. – VNA/VI