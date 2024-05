Le Vietnam affiche un excédent commercial de 8,4 milliards de dollars sur quatre mois

Photo: VNA

Selon l'Office général des statistiques (GSO), entre janvier et avril, le chiffre d'affaires à l'import-export du Vietnam a atteint 238,88 milliards de dollars. Le Vietnam a affiché un excédent commercial estimé à 8,4 milliards de dollars.



Les exportations en avril ont été estimées à 30,94 milliards de dollars, soit une hausse de 10,6% en glissement annuel, et celles des quatre premiers mois de cette année, à 123,64 milliards de dollars ( 15%).



Sur ce total, les entreprises vietnamiennes ont contribué à hauteur de 33,62 milliards de dollars et les entreprises à participation étrangère (pétrole brut inclus), 90,02 milliards de dollars.



Les exportations de produits manufacturés ont rapporté 108,27 milliards de dollars, représentant 87,5% du total.



Les États-Unis ont été le plus grand marché d'exportation du Vietnam avec un chiffre d'affaires de 34,1 milliards de dollars, suivis par la Chine avec 18 milliards de dollars et l'Union européenne (UE) avec 16,4 milliards de dollars.



En avril, les importations vietnamiennes ont atteint 30,26 milliards de dollars, soit une augmentation de 19,9% sur un an, portant la valeur totale des importations entre janvier et avril à 115,24 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,4% par rapport à la même période de l'an dernier.



Les matériaux de production ont été les principales importations pendant cette période, avec une valeur de 108,33 milliards de dollars, représentant 94% du montant total des importations.



La Chine est demeurée le plus grand marché d'importation du Vietnam avec une valeur de 41,6 milliards de dollars, et la République de Corée est arrivée en deuxième position avec 17,1 milliards de dollars. Le Vietnam a également importé des marchandises d’autres pays de l'ASEAN pour une valeur de 15,6 milliards de dollars au cours de cette période, a rapporté le GSO. -VNA/VI