Le Vietnam adresse ses félicitations au Japon à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur

Le président de la République, Luong Cuong, a adressé le 23 février un message de félicitations à l'empereur Naruhito du Japon à l'occasion de son anniversaire.

Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, a également présenté ses félicitations à son homologue japonais, Takaichi Sanae.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a transmis des messages de félicitations au président de la Chambre des représentants, Mori Eisuke, et au président de la Chambre des conseillers, Sekiguchi Masakazu.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également adressé ses vœux à son homologue japonais, Motegi Toshimitsu. - VNA/VI