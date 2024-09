Le Vietnam adresse sa sympathie au Laos suite aux inondations et glissements de terrain

Niveau d'eau du Mékong le 13 septembre au parc Donchan, à Vientiane. Photo : VNA

Les dirigeants vietnamiens ont adressé le 19 septembre des messages de sympathie à leurs homologues lao, à la nouvelle des pertes humaines et matérielles causées par de graves inondations et glissements de terrain dans certaines localités lao.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man ont envoyé leurs messages au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, au Premier ministre lao Sonexay Siphandone et au président de l'AN lao Saysomphone Phomvihane.



Dans leurs messages, les dirigeants vietnamiens ont affirmé que le Parti, l'État, le gouvernement, l'AN et le peuple vietnamiens se tenaient toujours aux côtés des frères lao. Ils se sont déclarés convaincus que sous la direction et l'attention stricte du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale lao, le peuple lao surmonterait rapidement les difficultés actuelles pour retourner à la vie normale.



Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également envoyé un message de sympathie à son homologue lao Saleumxay Kommasith. -VNA/VI