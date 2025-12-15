Le Vietnam adopte une stratégie nationale pour le développement des intellectuels

Le 15 décembre, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a signé la décision approuvant la Stratégie nationale de développement du contingent d'intellectuels dans la période d'industrialisation et de modernisation jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045.

Cette stratégie vise à constituer un corps intellectuel de haute qualité, capable de servir de moteur principal au développement des forces productives modernes, à la transformation numérique et à l’intégration internationale, afin de hisser le Vietnam au rang de pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, puis de pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

D’ici à 2030, l’accent sera mis sur les domaines clés, avec pour objectif d’atteindre un ratio de 12 personnes pour 10.000 habitants dédiées à la recherche scientifique, au développement technologique et à l’innovation. La stratégie ambitionne qu’au moins 35 % des étudiants s’orientent vers les sciences et technologies, tout en portant à 25 % la part des intellectuels dans les industries de haute technologie. Elle prévoit également qu’au moins 40 % des postes dans les secteurs des sciences, des technologies et de l’innovation soient occupés par des femmes et des personnes issues de minorités ethniques. En outre, le plan prévoit d’attirer 1.000 intellectuels vietnamiens exemplaires de l’étranger afin de participer à des échanges, à la coopération en matière de recherche, de formation et de transfert de technologies.

À l’horizon 2045, le corps intellectuel devra figurer parmi les meilleurs de la région et atteindre un niveau proche de celui des pays développés, au sein d’un écosystème assurant une connexion étroite entre les secteurs public et privé.

Pour réaliser ces objectifs ambitieux, cinq groupes de solutions sont déployés, couvrant les institutions, la formation, l'environnement de travail, les politiques de traitement et la mondialisation des savoirs.

Plusieurs ministères, organismes et collectivités locales devront élaborer leurs plans d’action au cours du premier trimestre de 2026. Le ministère des Sciences et des Technologies est chargé d’établir les critères d’évaluation ainsi qu’une base de données nationale, tandis que le ministère de la Sécurité publique devra mener des études visant à simplifier les procédures d’immigration, afin de faciliter l’attraction des talents internationaux. -VNA/VI