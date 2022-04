Le Vietnam adhère au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes

L’ambassadeur Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, a remis le 1er avril à Genève le document sur l’adhésion du Vietnam au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) au directeur général de l'OMPI, Daren Tang, pour dépôt.

L’ambassadeur Le Thi Tuyet Mai et le directeur général de l'OMPI, Daren Tang. Photo : VNA

Le Vietnam adhère au traité WPPT pour renforcer la protection des droits connexes des interprètes et des producteurs de phonogrammes dans l'environnement numérique, respecter les engagements du Vietnam dans les accords de libre-échange de nouvelle génération que le Vietnam a récemment signés.

Daren Tang, a chaleureusement félicité le Vietnam pour son adhésion au traité WPPT et a souligné qu'elle témoignait de la ferme réponse du Vietnam à ses engagements envers le système mondial de la propriété intellectuelle", renforçait la protection des droits des interprètes et producteurs de phonogrammes dans l'environnement numérique. L'adhésion devrait également entraîner une augmentation de l'emploi et des opportunités pour le secteur de l'industrie créative du Vietnam.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a déclaré que l'adhésion du Vietnam au WPPT et sa mise en œuvre favoriseraient le développement de l'industrie culturelle et du divertissement au Vietnam, tout en promouvant fortement les activités de cinéma et de spectacle et contribuant au développement socio-économique du Vietnam.

En marge de cet événement, Le Thi Tuyet Mai a également rencontré Daren Tang, la directrice générale adjointe Sylvie Forbin et le directeur général adjoint Hasan Kleib afin de promouvoir la mise en œuvre des contenus de coopération conclus lors de la visite du président Nguyen Xuan Phuc à l'OMPI en novembre 2021.

Les dirigeants de l'OMPI se sont engagés à coopérer étroitement avec les organes vietnamiens compétents pour bien mettre en œuvre ces contenus de coopération.