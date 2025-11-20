Le Vietnam, acteur actif et responsable dans la garantie de la sécurité et de la sûreté nucléaires

L'ambassadeur Vu Le Thai Hoang (deuxième, à gauche) félicite la Mongolie pour son adhésion à l'Amendement à la CPPNM en 2025. Photo : VNA

En présidant la 11e réunion technique des représentants des États parties à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPNM) et à son Amendement, le 18 novembre au siège de l'AIEA à Vienne, le Vietnam a de nouveau confirmé sa stature de membre actif et responsable, contribuant de manière tangible aux efforts mondiaux pour assurer la sécurité et la sûreté nucléaires pour la paix, la stabilité et le développement durable.

Sous la direction de l'ambassadeur Vu Le Thai Hoang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU et des organisations internationales à Vienne, cette réunion a rassemblé plus de 100 délégués issus de 70 pays du monde.

Dans son discours inaugural, le diplomate vietnamien a salué l'adhésion de la Mongolie à l'Amendement à la CPPNM en 2025, qualifiant cette avancée de jalon historique à l'approche du vingtième anniversaire de ce texte fondamental.

Mettant en exergue le caractère unique de la Convention en tant que seul instrument juridique international contraignant dans ce domaine, l'ambassadeur a souligné son rôle de pilier essentiel du système mondial de sécurité nucléaire, contribuant activement à la prévention du terrorisme nucléaire. Il a également affirmé que la Réunion des points de contact nationaux de la CPPNM demeurait un forum indispensable pour l'échange d'informations, la mise à jour de la mise en œuvre, le renforcement de la compréhension des obligations des États concernant la désignation des points de contact, ainsi que pour la promotion de l'élargissement de l'adhésion à la Convention.

L'ambassadeur Vu Lê Thai Hoang a exhorté la communauté internationale à partager des expériences en vue de surmonter les difficultés et les défis dans la mise en œuvre de la Convention et l’Amendement, à poursuivre l'universalisation de la Convention, à améliorer l’efficacité des points de contact, et à optimiser l'usage des mécanismes d'assistance de l'AIEA, tels que le Service consultatif international sur la protection physique (IPPAS) ou le Plan intégré de durabilité en matière de sécurité nucléaire (INSSP), pour faire face à des menaces sécuritaires de plus en plus sophistiquées.

Lors de la réunion, les participants ont évalué les progrès réalisés depuis l’adoption de l’Amendement à la CPPNM, l'assistance technique et juridique.

Des discussions approfondies ont abordé le rôle pratique des points de contact ainsi que sur les expériences de mise en œuvre de la CPPNM et de son Amendement, du Brésil, du Kenya et de la Roumanie. Les échanges se sont concentrés sur le renforcement de la coordination intersectorielle, le partage d'informations dans la lutte contre le trafic illicite de matières nucléaires, le perfectionnement des cadres juridiques et institutionnels, ainsi que la mobilisation du soutien international. En particulier, la réunion a également été marquée par la participation inédite de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en tant qu'observateur, une présence qui témoigne de la nécessité impérieuse d'une coopération accrue entre les organisations internationales. -VNA/VI