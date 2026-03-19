Le Vietnam accueillera pour la première fois les Beach Wrestling World Series

Fort d'un intérêt local marqué pour les sports de combat et d'une culture balnéaire en plein essor, on attend beaucoup des athlètes et des spectateurs aux Beach Wrestling World Series. Photo: 24h.com.vn

La saison 2026 des Beach Wrestling World Series débutera en fanfare en mai dans la ville de Dà Nang (Centre), marquant une toute nouvelle destination sur le circuit et seulement la deuxième fois que la série foule le sable asiatique.



Avec pour toile de fond My Khê, l’une des plages urbaines les plus animées du Vietnam, Dà Nang promet une fusion dynamique entre sport de haut niveau et ambiance balnéaire.



Selon la Fédération vietnamienne de lutte, les préparatifs seront menés avec le plus grand soin, car il s’agit de la première compétition de ce niveau organisée par le Vietnam.



Première étape de la saison, Dà Nang donnera le ton les 9 et 10 mai : nouveau territoire, nouvelles histoires et les premiers champions entamant leur quête de la gloire des World Series.



En amont de cet événement, la Fédération vietnamienne de lutte et l’United World Wrestling (UWW) inspecteront les installations afin de s’assurer de leur conformité aux normes.



Ta Dinh Duc, secrétaire général de la Fédération vietnamienne de lutte, a déclaré que des épreuves masculines et féminines seront organisées et que les meilleurs athlètes devraient y participer. Il a ajouté que ce tournoi permettra à l’équipe vietnamienne d’acquérir de l’expérience.



En préparation, l’équipe nationale s’entraîne sur le sable du Centre national d’entraînement sportif. Les conditions d’entraînement ont été vérifiées afin de répondre aux exigences techniques, tandis que l’encadrement technique se concentre sur les athlètes clés avant de finaliser la liste des participants.



Les épreuves seront organisées par la Fédération vietnamienne de lutte en coordination avec l’UWW, conformément aux règlements applicables aux hommes et aux femmes.



La saison 2026 de la Beach Wrestling World Series, organisée par la United World Wrestling (UWW), débutera en mai 2026 avec plusieurs étapes, incluant des compétitions à Dà Nang (Vietnam), Poreč (Croatie) et Batumi (Géorgie). Des Championnats du monde U17 et U20 sont également prévus, notamment en Grèce, dans le cadre du développement de la discipline.



La United World Wrestling (UWW) met l’accent sur la lutte de plage pour les jeunes, notamment en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026. Les championnats du monde U17 et U20 sont prévus à Katerini-Pieria, en Grèce, les 25 et 26 septembre. – VNA/VI