Le Vietnam accueillera les Championnats d'Asie du Sud-Est et d'Asie de danse sportive

Photo : hanoimoi.com.vn

Les Championnats d'Asie du Sud-Est, d'Asie et le Festival de danse sportive du Vietnam 2025 se tiendront à Hô Chi Minh-Ville du 9 au 13 juillet.



Il s’agira de la première organisation de ces tournois internationaux de danse sportive au Vietnam, une initiative conjointe de la Fédération vietnamienne de gymnastique et de Khanh Thi - KTA King The Art.



Un événement historique : la Fédération mondiale de danse sportive (WDSF) a, pour la toute première fois, autorisé le Vietnam à accueillir simultanément les Championnats d'Asie du Sud-Est et d'Asie de danse sportive. De plus, les épreuves de solo féminin des Championnats d'Asie seront, pour la première fois, incluses dans le système de compétition officiel de la région.



À ce jour, ces championnats ont déjà attiré 3.000 athlètes internationaux venus de plus de 36 pays et territoires, en faisant le plus grand événement de l'histoire de la danse sportive en Asie du Sud-Est.- VNA/VI