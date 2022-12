Le Congrès sportif des élèves d’Asie du Sud-Est de 2013 au Vietnam. Photo: baochinhphu.vn

Le Vietnam accueillera le 13e Congrès sportif des élèves d’Asie du Sud-Est en août 2023, selon une décision signée le 28 décembre par le vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

En conséquence, 11 pays d'Asie du Sud-Est participeront à l'événement, qui se déroulera dans la ville centrale de Da Nang et ne comptera pas plus de six disciplines.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation et la ville de Da Nang se coordonnent avec les agences compétentes pour identifier des lieux d'entraînements et de compétitions.

Le Congrès sportif des élèves d'Asie du Sud-Est est l'événement sportif le plus important des élèves dans la région qui est organisé annuellement et à tour de rôle par les pays de la région.