Le Vietnam accueillera la 8ᵉ réunion ministérielle de l'ASEAN sur les sports

Une conférence de presse présentant la 16ᵉ réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN sur les sports (SOMS 16) et la 8ᵉ réunion ministérielle de l'ASEAN sur les sports (AMMS 8), ainsi que les réunions connexes que le Vietnam présidera en 2025, s'est tenue le 9 octobre à Hanoï.

Lors de la conférence de presse, Lê Thi Hoàng Yên, directrice générale adjointe de l'Autorité des sports du Vietnam, a indiqué que sous la direction du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les préparatifs ont été menés de manière rigoureuse, tant sur le fond que sur les aspects logistiques et sécuritaires.

Placée sous le thème "Navigating Sports - Contributing to Sustainable Development", l'AMMS 8 se tiendra du 13 au 17 octobre. Elle abordera les grands axes de coopération sportive de la région, notamment : le développement du sport professionnel associé à la science et à l'économie du sport ; la promotion de l'égalité des sexes et de la participation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées ; la valorisation des sports traditionnels liés à la culture et à l'identité de l'ASEAN ; la création d'un Centre sportif d'élite de l'ASEAN ; la contribution du sport à la santé publique et aux Objectifs de développement durable ; le renforcement de la coopération entre les pays membres de l'ASEAN et les partenaires de dialogue (tels que le Japon, la Chine, la République de Corée, etc.) ainsi qu'avec les organisations internationales ; le renforcement du rôle et de la responsabilité du Vietnam au sein des mécanismes de coopération sectorielle de l'ASEAN ; la promotion de l'image du pays et du peuple vietnamiens auprès des amis internationaux.

L'événement accueillera environ 200 délégués, dont les ministres, vice-ministres et responsables des sports des pays membres de l'ASEAN et du Timor-Leste, ainsi que des représentants du Japon, de la Chine et d'organisations internationales. Les discussions devraient aboutir à l'adoption de déclarations conjointes et de documents stratégiques, à l'évaluation du Plan d'action de l'ASEAN pour les sports 2021-2025 et à la définition des orientations pour la prochaine période.

L'un des points forts de l'AMMS 8 sera la collaboration avec le Secrétariat de l'ASEAN pour examiner les documents de travail et promouvoir la coopération avec plusieurs partenaires tels que la République de Corée, la Fédération internationale de football association (FIFA), l'Agence mondiale antidopage (AMA/WADA) et l'Organisation régionale antidopage de l'Asie du Sud-Est (SEARADO).

Selon Nguyên Danh Hoàng Viêt, directeur général de l'Autorité des sports du Vietnam, cet événement constituera une occasion importante pour affirmer la position du Vietnam au sein de l'ASEAN, renforcer la coopération régionale et promouvoir l'image du pays, du peuple et du sport vietnamiens auprès des amis de la région. -VNA