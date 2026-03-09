Le Vietnam accueille près de 4,7 millions de visiteurs internationaux en deux mois

De nombreux habitants et touristes se rendent sur la plage de Thuan An à Hue pour se détendre et se baigner. Photo : VNA

Selon les statistiques de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli plus de 2,2 millions de visiteurs internationaux en février 2026. Ce résultat marque le troisième mois consécutif où le flux de touristes étrangers dépasse le seuil des 2 millions, après les performances remarquables de décembre 2025 et janvier 2026.

Pour les deux premiers mois de l'année 2026, le Vietnam comptabilise un total de près de 4,7 millions d'arrivées internationales, soit une progression de 18,1% en glissement annuel. Le transport aérien demeure le principal vecteur d'entrée avec plus de 3,83 millions de passagers, représentant 81,8% du total, tandis que les voies terrestres et maritimes comptent respectivement pour 15,8% et 2,4% des flux.

L’Asie reste la principale région émettrice avec environ 3,4 millions de touristes, occupant ainsi 73% de parts de marché et affichant une croissance de 10,2% sur un an. La République de Corée s'impose désormais en tête du classement des pays émetteurs avec 971 000 visiteurs, soit une hausse de 10%. Cette performance souligne l'attrait durable des produits touristiques vietnamiens, tels que le balnéaire, le golf et le tourisme familial, ainsi qu’une connexion aérienne favorable entre les deux nations. La Chine occupe la deuxième position avec 923 000 arrivées, tandis que le marché taïwanais contribue pour sa part à hauteur de 220 000 visiteurs. Ces données confirment le rôle moteur de l'Asie du Nord-Est dans la dynamique touristique nationale.

Parallèlement, l'Inde s'affirme comme un marché émergent à fort potentiel avec 158 000 arrivées, enregistrant une croissance fulgurante de plus de 71% par rapport à l'année dernière. Ce succès est le fruit d'une stratégie de diversification efficace, soutenue par l'ouverture de nouvelles lignes directes et l'intérêt croissant de la classe moyenne indienne pour les voyages à l'étranger.

En Asie du Sud-Est, plusieurs marchés affichent également des croissances notables, notamment les Philippines (+72 %), Singapour (+35%) et le Cambodge, qui poursuit une progression spectaculaire de 95,1%. Ces résultats témoignent de la réussite des programmes de coopération au sein de l'ASEAN et des avantages liés à la proximité géographique et à la compétitivité des coûts.

Des ambassadeurs du tourisme vert dans le cadre du programme de l'agrotourisme. Photo : VNA

Le marché européen se distingue par une croissance particulièrement vigoureuse de 67,4%, totalisant 847 000 visiteurs au cours des deux premiers mois de 2026. Si le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne maintiennent une dynamique positive, la Russie redevient le premier marché émetteur européen avec 247 000 touristes, soit une hausse vertigineuse de 212,5%. Les voyageurs russes privilégient les séjours de longue durée dans les stations balnéaires de Nha Trang, Phu Quoc ou Phan Thiet - Mui Ne.

La capacité du Vietnam à attirer cette clientèle européenne à haut pouvoir d'achat repose sur une combinaison de politiques incitatives, telles que l'exemption de visa prolongée, la simplification des procédures d'e-visa, la promotion ciblée des marchés clés, l’augmentation des lignes directes vers de nombreux pays, et la diversification des produits de tourisme durable.

En outre, les autres régions du monde maintiennent une tendance favorable avec 278 000 visiteurs en provenance des Amériques, dont 210 000 Américains, ainsi que des hausses significatives pour l'Océanie (+15%) et l'Afrique (+32%).

Cette diversification accrue des sources de visiteurs permet au secteur touristique vietnamien de maintenir son rythme de croissance, d’atteindre ses objectifs fixés pour 2026 et de renforcer sa compétitivité mondiale. -VNA/VI