Le Vietnam accueille la formation des officiers d'état-major des Nations Unies

Le Département des opérations de maintien de la paix (ministère de la Défense) a débuté la formation des officiers d'état-major des Nations Unies, assistée par l’Initiative mondiale pour les opérations de paix (GPOI- Global Peace Operations Initiative) des Etats-Unis.

La formation a lieu, en présentiel et en ligne, du 12 au 28 avril et est animée par des enseignants internationaux. L'objectif est de fournir des connaissances et des compétences de base sur le travail de conseil militaire des Nations Unies aux officiers de l'Armée populaire du Vietnam participant aux missions onusiennes. La formation réunit des cadres, des officiers chargés de la gestion, de la planification, de la consultation, de la recherche et de l'enseignement dans des agences et des unités dans et hors du ministère de la Défense liées aux missions onusiennes.

C'est la deuxième fois que la GPOI aide le Vietnam à organiser la formation des officiers d'état-major des Nations Unies.

S'exprimant en ligne lors de l'ouverture de la formation tenue le 14 avril, Stein Ellingsen, chef de l'équipe d’enseignants internationaux, a hautement apprécié le Vietnam pour être devenu un contributeur fiable aux missions de maintien de la paix des Nations Unies. Il a félicité le Vietnam pour avoir continué à déployer avec succès des hôpitaux de campagne de niveau 2 aux missions au Soudan du Sud et la première équipe du génie à participer aux missions onusiennes à Abyei.