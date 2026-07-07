Le Vietnam accueille deux événements de l’ASEAN sur la sécurité et l’hygiène au travail

Drapeaux de l'ASEAN flottant au vent au parc de Bach Dang, dans le quartier de Saigon, à Hô Chi Minh-Ville, lors du 58e anniversaire de la fondation de l'ASEAN (8 août 1967 - 2025). Photo : VNA

Le ministère vietnamien de l’Intérieur organisera du 7 au 9 juillet à Dà Nang (Centre) la 13e conférence et la 27e réunion du comité de coordination du Réseau de sécurité et d’hygiène au travail de l’ASEAN (ASEAN-OSHNET).



La 13e conférence de l’ASEAN-OSHNET (AOC-13) et la 27e réunion du comité de coordination de l’ASEAN-OSHNET (CBM-27) auront pour thème "Renforcer la transformation numérique dans la gestion de la sécurité et de l’hygiène au travail dans l’ASEAN vers la Vision 2045 de l’ASEAN".



Environ 130 délégués devront participer aux deux événements, parmi lesquels des représentants des dix États membres de l’ASEAN, du Secrétariat de l’ASEAN, de la Chine, du Japon, des organisations internationales telles que l’OIT et l’IALI, ainsi que des représentants d’associations et d’entreprises des pays membres de l’ASEAN.



L’année 2026 marque un jalon important pour le Vietnam dans le cadre de l’ASEAN-OSHNET. Le pays a succédé à la Thaïlande à la présidence de l’ASEAN-OSHNET pour le mandat 2026-2027, et a transféré le rôle de secrétaire de l’ASEAN-OSHNET qu’il occupait durant le mandat 2023-2026 au Brunei, qui assurera la vice-présidence pour le prochain mandat.



Des responsables du ministère de l’Intérieur ont prononcé les discours d'ouverture des deux événements.



L’AOC-13 se tiendra le 7 juillet avec quatre séances de débat principales : Cadre politique et stratégie de gouvernance régionale ; pratiques nationales en matière de transformation numérique par secteur ; dialogue d’entreprises sur les meilleures pratiques ; et synthèse et adoption des recommandations générales.



Les pays membres partageront leurs meilleures pratiques en matière d’application du big data, de l’intelligence artificielle, de la vision par ordinateur, des dossiers médicaux électroniques, de la formation en réalité virtuelle et des plateformes numériques tripartites dans la gestion de la sécurité et de l’hygiène au travail.



La CBM-27 se déroulera sur une journée et demie (8 et 9 juillet) sur des dossiers clés : Examen de la mise en œuvre du Plan d’action 2021-2025 de l’ASEAN-OSHNET; finalisation et adoption du Plan d’action 2026-2030 ; débat sur la coopération dans le cadre de la Coalition des entreprises de l’ASEAN sur le VIH/SIDA (ASEAN-BCA) ; et séance ouverte avec les partenaires internationaux pour mobiliser des soutiens techniques et des ressources pour la nouvelle phase du Plan d’action.



En marge des deux événements principaux, les délégués visiteront la ville – une activité visant à promouvoir l’image du Vietnam, de son peuple et de sa culture auprès des amis dans la région.



L’organisation par le Vietnam de l’AOC-13 et de la CBM-27 témoigne de son engagement ferme et de son approche proactive en matière de participation active aux mécanismes de coopération spécialisés de l’ASEAN.



Il s’agit d’une occasion pour le Vietnam de partager son expérience pratique en matière de création d’une base de données nationale sur la sécurité et l’hygiène au travail et d’un portail de déclaration des accidents du travail – des étapes concrètes dans le processus de transformation numérique du secteur du travail vietnamien, en vue de l’objectif commun de la région pour un lieu de travail sûr, sain et durable pour les travailleurs de l’ASEAN. – VNA/VI