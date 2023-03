Le Vietnam accueille 933.000 visiteurs étrangers en février. Photo : VNA

Le nombre de touristes étrangers arrivés au Vietnam en février a atteint plus de 933.000, en hausse de 7,1% par rapport à janvier, selon le dernier rapport de l’Office général des statistiques.Cette augmentation est due au fait que le Vietnam s'est ouvert au tourisme et que les vols internationaux ont été rétablis.Sur les deux premiers mois de l'année, les touristes étrangers ont été plus de 1,8 million soit 36,6 fois plus qu'à la même période de l’an dernier mais toujours moins de 60 % par rapport à la même période de 2019 avant l'éclatement de la pandémie de Covid-19. Ainsi, le Vietnam a réalisé près de 25 % de son plan d'accueil des visiteurs internationaux de l'année 2023 (8 millions d'arrivées).Parmi les visiteurs étrangers au Vietnam, 1,636 million sont arrivés par voie aérienne, 155.000 par voie routière et 13.000 par voie maritime.La plupart des visiteurs viennent d'Asie avec 1,29 million, suivis des visiteurs européens (242.500), des Amériques (186.300), de l'Océanie (77.300) et de l'Afrique (4.300).Les recettes touristiques totales des deux premiers mois de 2023 sont estimées à 4,7 billions de dongs, soit 2,2 fois plus qu'à la même période de l'année dernière.Le Vietnam vise à accueillir 8 millions de touristes étrangers cette année, un chiffre modeste par rapport aux 19 millions de touristes que le pays a reçus en 2019. - VNA/VI