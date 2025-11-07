Le Vietnam accueille 17,2 millions de visiteurs étrangers en dix mois

Photo: VNA

En octobre 2025, le Vietnam a accueilli 1,73 million de visiteurs internationaux, soit une hausse de 13,8 % par rapport à septembre et de 22,1 % sur un an.

Sur les dix premiers mois de l’année, le pays a accueilli près de 17,2 millions de touristes étrangers, en progression de 21,5 % par rapport à 2024, selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam.

Les arrivées par voie aérienne représentent 84,9 % du total (14,6 millions, +21,8 %), celles par voie terrestre 13,9 % (2,4 millions, +21,4 %), et par voie maritime 1,2 % (205 100, +8,5 %).

L’Asie demeure le principal marché, avec 13,6 millions de visiteurs (+21 %). La Chine et la République de Corée restent les plus grands marchés émetteurs, avec respectivement 4,3 millions et 3,6 millions d’arrivées. Les marchés d’Asie du Sud-Est connaissent une forte croissance, notamment les Philippines (+89,1 %) et le Cambodge (+50,3 %).

Hors région, les arrivées de l’Inde ont augmenté de 45,7 %, et celles de la Russie de 182,2 %, soit la plus forte progression. Les marchés européens progressent de 34,9 %, soutenus par la politique de visa assouplie et les campagnes de promotion du Vietnam.

Les recettes du tourisme ont atteint environ 77 400 milliards de dongs (2,83 milliards de dollars), en hausse de 19,8 % sur un an.

Le Vietnam vise à accueillir au moins 25 millions de visiteurs internationaux d’ici la fin de 2025. -VNA/VI