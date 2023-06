Le Vietnam accorde une grande importance aux liens avec l'UE

Le Vietnam chérit et souhaite renforcer ses relations avec l'Union européenne (UE), partenaire important et de premier plan dans la politique extérieure du Vietnam, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

Photo : VNA

Lors de sa réception à Hanoï le 19 juin pour la Délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays d'Asie du Sud-Est et l'ASEAN (DASE) dirigée par son président Daniel Caspary, le président Vuong Dinh Hue a salué les résultats positifs et significatifs de la relation Vietnam-UE à travers le piliers de la politique, de la diplomatie, de l'économie, du commerce, de l’investissement, de l'agro-sylviculture et de la pêche, de la défense, de la sécurité, de la coopération au développement et du dialogue sur les droits de l'homme.



Le Vietnam soutient toujours le renforcement du partenariat stratégique ASEAN-UE. Le Vietnam, notamment son Assemblée nationale, est prêt à jouer un rôle actif dans ce processus, a-t-il déclaré.



Daniel Caspary, pour sa part, a informé l'hôte du programme de la délégation avec les agences vietnamiennes compétentes, notamment un mécanisme de coopération dans la mise en œuvre de l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et dans certains domaines au sein de l'ASEAN, comme la relation UE-ASEAN est devenu un partenariat stratégique.



Soulignant que les deux parties ont connu des moments extrêmement difficiles en raison du COVID-19 et des conflits mondiaux, Daniel Caspary a estimé que dans un tel contexte, les relations UE-Vietnam joueront un rôle de plus en plus important. Il s'attend à ce que le commerce bilatéral continue d'augmenter à l'avenir, et la coopération parlementaire joue un rôle crucial dans la relation de coopération globale entre l'UE et le Vietnam.

Les membres du DASE ont déclaré que les visites mutuelles et les échanges de délégations contribueront à renforcer la compréhension mutuelle, la confiance et le resserrement des liens, apportant la prospérité aux peuples des deux côtés. L'augmentation constante du volume des échanges bilatéraux au fil du temps démontre l'importance de l'EVFTA.



Ils ont exprimé leur intérêt pour le secteur de la pêche, les politiques favorisant le développement des régions du Vietnam tout en assurant la qualité de la croissance, les solutions et les orientations pour construire des programmes énergétiques respectueux de l'environnement.



Selon le président Vuong Dinh Hue, le Vietnam investit des ressources importantes dans trois programmes nationaux ciblés sur la réduction durable de la pauvreté, le nouveau développement rural et le développement socio-économique dans les minorités ethniques et les zones montagneuses. Parmi ceux-ci, l'Assemblée nationale vietnamienne effectue la supervision au plus haut niveau de la mise en œuvre des Résolutions de l'AN sur les programmes cibles nationaux sur le nouveau développement rural et la réduction durable de la pauvreté pour 2021-2025, et le développement socio-économique dans les régions des minorités ethniques et des zones montagneuses. pour la période 2021-2030.



Concernant les questions régionales et mondiales d'intérêt commun, Vuong Dinh Hue a suggéré que l'UE continue de jouer un rôle actif et contribue par des actions concrètes pour garantir l'État de droit, la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale. Il a également appelé à une coopération renforcée entre l'UE et l'ASEAN sur cette question.



L'hôte a souhaité que les deux parties continuent à travailler en étroite collaboration, notamment en partageant l'expérience parlementaire, en améliorant les cadres juridiques et en relevant les défis mondiaux, et lors d'importants forums parlementaires multilatéraux et régionaux.



Daniel Caspary a déclaré que l'UE s'efforçait d'obtenir l'approbation des parlements des pays restants pour l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).



Il espère que l'initiative "Global Gateway" de l'UE contribuera à un lien fort entre l'UE et l'ASEAN, ainsi qu'entre les peuples des deux blocs. La réunion du partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP), qui doit avoir lieu en Europe cette année, sera l'occasion pour les deux parties d'engager des discussions et des échanges afin de renforcer davantage la collaboration.



A cette occasion, Vuong Dinh Hue a transmis son invitation à une délégation de jeunes membres du Parlement européen à la neuvième Conférence mondiale des jeunes parlementaires qui sera organisée conjointement par le Vietnam et l'Union interparlementaire en septembre prochain.