Le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec la Chine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois (PCC) et vice-Premier ministre permanent du Conseil des affaires d'État de Chine, Ding Xuexiang. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois (PCC) et vice-Premier ministre permanent du Conseil des affaires d'État de Chine, Ding Xuexiang, en marge de la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le 21 janvier.

Pham Minh Chinh a transmis les salutations chaleureuses et les vœux de Nouvel An de la part du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) To Lam, du président de l'État Luong Cuong, du président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et de lui-même au secrétaire général du Comité central du PCC et président de la Chine Xi Jinping, le Premier ministre Li Qiang, le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire du Vietnam Zhao Leji et le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois Wang Huning.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction face au développement positif du partenariat de coopération stratégique global bilatéral et à la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine qui revêt une importance stratégique, en particulier les récents entretiens téléphoniques fructueux entre To Lam et Jinping, au cours desquels ils ont annoncé la création d'une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine, le lancement de l'Année des échanges humanistes Vietnam-Chine et le 75e anniversaire des relations diplomatiques.

Affirmant la politique de trésorier constante du Vietnam et donnant la priorité absolue à ses relations avec la Chine, Pham Minh Chinh a affirmé le soutien du Vietnam aux initiatives mondiales de la Chine sur le développement, la sécurité et la civilisation proposées par Xi Jinping, estimant qu'elles apporteront des bénéfices partagés à tous les pays.

Ding Xuexiang a affirmé que la Chine accorde une grande importance à ses relations avec le Vietnam et est convaincu que sous la direction du PCV dirigé par le secrétaire général To Lam, le Vietnam organisera avec succès le 14e Congrès national du Parti et inaugurera une nouvelle ère de développement.

Pour l'avenir, Pham Minh Chinh a suggéré de faciliter l'échange de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération, d'approfondir la connectivité entre les deux économies, en mettant l'accent sur les projets majeurs et symboliques, en particulier ceux sur le capital, la technologie et la formation des ressources humaines pour développer les lignes ferroviaires reliant Lao Cai - Hanoi - Hai Phong en 2025, Lang Son - Hanoi et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong dans les temps à venir.

Outre les domaines de coopération traditionnels, il a proposé que les deux parties renforcent leurs partenariats dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation et des points forts de la Chine, tels que le big data, le cloud computing, la technologie quantique et la microbiologie. Il a appelé la Chine à aider le Vietnam à concrétiser la résolution historique 57 sur les percées dans les domaines de la science et de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale.

Saluant et approuvant les orientations de Pham Minh Chinh, Ding Xuexiang a souligné que la Chine restait prête à intensifier les échanges et la coopération avec le Vietnam conformément aux six orientations majeures convenues par les hauts dirigeants.

Il a suggéré d'accélérer les progrès spécifiques dans des domaines clés, en particulier les projets symbolisant les relations bilatérales, les activités marquant l'Année des échanges humanistes Chine-Vietnam et le 75e anniversaire des relations diplomatiques, tout en construisant fermement la communauté d'avenir partagé Chine-Vietnam qui revêt une importance stratégique. - VNA/VI