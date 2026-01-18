Le Vietnam accepte l’invitation à rejoindre le Conseil de la paix pour Gaza

Le 16 janvier, le président des États-Unis Donald Trump a adressé une lettre au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, l’invitant, ainsi que le Vietnam, à rejoindre le Conseil de la paix pour Gaza en tant qu’État membre fondateur, aux côtés de la communauté internationale, afin de promouvoir une solution pacifique durable au conflit entre Israël et la Palestine dans la bande de Gaza.

En réponse à cette invitation, To Lam a souligné que la position constante du Vietnam était de soutenir et d’être toujours disposé à contribuer aux efforts communs de la communauté internationale visant à résoudre les conflits et différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies, dans le respect des droits fondamentaux des parties concernées.

Le Vietnam estime que la création du Conseil de la paix pour Gaza constitue une étape nécessaire pour la mise en œuvre du Plan de paix pour Gaza, adopté par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution n° 2803 du 17 novembre 2025, laquelle encourage les États membres de l’ONU à participer au Conseil de la paix afin de promouvoir la paix, l’assistance humanitaire et la reconstruction de cette zone.

Le président des États-Unis Donald Trump. Photo : Xinhua/VNA

Dans cet esprit, le leader du PCV a accepté l’invitation et affirmé que le Vietnam était prêt à participer au conseil en tant qu’État membre fondateur, aux côtés des États-Unis et de la communauté internationale, en apportant une contribution active à la recherche d’une solution durable et globale au processus de paix au Moyen-Orient, notamment à travers la création d’un État pa