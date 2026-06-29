Le Vietnam accélère son positionnement dans les technologies quantiques

Les technologies quantiques s'imposent comme un domaine d'investissement prioritaire pour de nombreux pays souhaitant acquérir un avantage concurrentiel en matière de science, de technologie et de sécurité.

Photo d'illustration: VNA

Après des années de recherche fondamentale, des applications telles que les communications et les capteurs quantiques sont progressivement commercialisées, tandis que l'informatique quantique continue d'attirer d'importants investissements en vue de son déploiement à grande échelle.



Au Vietnam, cette ambition est portée par une volonté politique forte, illustrée par la Résolution n°57 du Bureau politique et par la récente décision du Premier ministre de classer les technologies quantiques et la cybersécurité parmi les dix groupes de technologies stratégiques nationales. Ce cadre institutionnel vise à renforcer les capacités nationales de recherche, à former des ressources humaines hautement qualifiées et à maîtriser les technologies de pointe afin de renforcer la compétitivité du pays dans cette nouvelle ère numérique.



Cette nécessité est d'autant plus pressante que les investissements mondiaux dans les start-up du secteur connaissent une croissance fulgurante, avec une forte concentration sur l'informatique quantique, selon les dernières données de McKinsey & Company.



Parallèlement, les pays développés renforcent leurs contrôles à l'exportation des composants critiques, notamment les systèmes de refroidissement à ultra-basse température, rendant l'accès à ces technologies de plus en plus difficile pour les pays émergents.



Selon le docteur Nguyen Quoc Hung, directeur de l'Institut de technologie quantique de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, le Vietnam doit impérativement anticiper son positionnement afin de ne pas rester à l'écart de cette chaîne de valeur mondiale. Si Singapour domine actuellement l'écosystème quantique en Asie du Sud-Est, le Vietnam multiplie les initiatives pour renforcer sa présence dans la région, notamment avec l'organisation du Quantum Hackathon en juillet 2026 et l'accueil du Sommet quantique de l'ASEAN en octobre de la même année.



Toutefois, le secteur reste encore à un stade embryonnaire, marqué par une recherche fragmentée et un manque d'infrastructures expérimentales. Le pays souffre également d'une pénurie d'experts spécialisés et d'une participation encore limitée du secteur privé.



Pour combler ces lacunes, plusieurs experts insiste sur la nécessité de privilégier une stratégie ciblée plutôt qu'un investissement dispersé sur l'ensemble de la chaîne de valeur. À court terme, il convient de donner la priorité aux domaines répondant aux besoins concrets et compatibles avec les capacités actuelles du pays, tels que les communications quantiques, la cryptographie post-quantique, les capteurs quantiques et la formation des ressources humaines. Il importe également d'élaborer rapidement un Programme national consacré aux technologies quantiques, de mettre en place un mécanisme de coordination unifié, de développer une coopération internationale ciblée et de définir une feuille de route de développement par étapes.



Le professeur associé et docteur Tran Quang Dieu, de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, estime que le monde assiste à une transition de la gouvernance numérique vers la gouvernance quantique. Ce nouveau modèle permet aux mégadonnées de ne plus servir uniquement à la gestion, mais aussi à l'élaboration de politiques publiques adaptées aux besoins de différents groupes de population.



Les technologies quantiques ne relèvent plus d'une simple perspective de recherche ; elles deviennent un élément majeur de la compétition stratégique entre les États. Pour le Vietnam, une préparation rapide en matière d'institutions, de capacités de gouvernance, de ressources humaines et d'infrastructures scientifiques et technologiques permettra de saisir les opportunités et renforcer sa compétitivité dans cette nouvelle ère de développement. -VNA/VI