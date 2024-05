Le Vietnam accélère les négociations de nouveaux accords de libre-échange

Chargement de riz pour l’exportation. Photo : VNA

Le ministère de l’Industrie et du Commerce se coordonne proactivement avec les ministères et les branches concernés pour accélérer les négociations en vue de la signature de nouveaux accords de libre-échange (ALE) avec d’autres partenaires potentiels.



Le Vietnam a participé à 16 ALE bilatéraux et multilatéraux avec plus de 60 partenaires à travers le monde. Ces pactes comprennent notamment l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) et le Partenariat économique global régional (RCEP) et l’Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA).



Le commerce extérieur du Vietnam a atteint près de 239 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de cette année, soit une progression de 15,1% ou de 31,4 milliards de dollars par rapport à la même période de 2023. La balance commerciale a affiché un solde positif de 9 milliards de dollars, selon les chiffres de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce.



Ce bilan résulte de l’accumulation des efforts entrepris par promouvoir les exportations, la mise en œuvre des ALE et le dégagement des difficultés auxquelles sont confrontés les entreprises dans un contexte d’incertitudes mondiales, ont analysé les experts.



Les exportations au cours des cinq premiers mois de 2024 sont estimées à 156,5 milliards de dollars, en hausse de 15% par rapport à la même période de 2023. Les exportations vers les marchés partenaires dans le cadre des ALE connaissent toutes une bonne reprise.



En utilisant les tarifs douaniers préférentiels dans le cadre de ces accords, les entreprises ont connu une croissance des exportations de 12,7% en moyenne annuelle sur la période 2013-2022, supérieur au taux de croissance moyen de 12,5% par an du chiffre d’affaires à l’exportation au cours de la période 2013-2022.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce travaille actuellement avec les secteurs exportateurs pour saisir les difficultés de production et d’exportation, diversifie la sensibilisation aux préférences tarifaires prévues par ces ALE et aide les localités à participer aux activités de promotion commerciale.



Il donne instruction aux offices du commerce du Vietnam à l’étranger pour mettre à jour régulièrement les informations sur les règles et politiques des marchés et promouvoir les études de marché, renforcer l’alerte précoce et la réponse aux poursuites liées à la défense commerciale. – VNA/VI