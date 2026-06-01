Le Vietnam accélère le développement des paiements intelligents et de la finance numérique

Après plusieurs années de mise en œuvre du programme « Journée sans espèces », le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement avec l’ambition de bâtir un écosystème de finance numérique inclusif, sûr et durable.

Le Vietnam dispose d’atouts favorables pour passer de l’objectif du « sans espèces » à la construction d’un système financier numérique global. Photo: VietnamPlus

Rebaptisée « Journée de la finance numérique 2026 », l’initiative entend promouvoir les paiements intelligents, élargir l’accès aux services financiers pour les citoyens et les entreprises, tout en soutenant la consommation moderne et le commerce numérique à Hô Chi Minh-Ville.

Organisé sous le thème « Les paiements intelligents au service de la finance numérique », l’événement marque une évolution stratégique du programme lancé il y a sept ans. Selon les organisateurs, cette transformation reflète la place croissante de la finance numérique comme infrastructure essentielle de l’économie numérique et moteur de croissance.

Grâce à une population jeune, à un taux élevé d’utilisation des smartphones et à des infrastructures numériques en constante amélioration, le Vietnam dispose d’atouts favorables pour passer de l’objectif du « sans espèces » à la construction d’un système financier numérique global.

D’après Pham Anh Tuân, directeur du Département des paiements de la Banque d’État du Vietnam (BEV), le programme a fortement contribué à modifier les habitudes de paiement des consommateurs depuis 2019. À la fin de l’année 2025, le pays recensait plus de 25,2 milliards de transactions sans numéraire, représentant une valeur totale de plus de 362 millions de milliards de dôngs.

Un client effectue un paiement par QR code dans un supermarché. Photo enternews.vn

Selon lui, l’édition 2026 vise un objectif plus ambitieux : promouvoir l’inclusion financière afin que les habitants des zones urbaines comme les commerçants des marchés traditionnels puissent accéder à des services financiers transparents, sûrs et efficaces.

La BEV poursuit parallèlement l’amélioration du cadre juridique et le développement d’infrastructures de paiement nationales sécurisées et harmonisées. Les autorités accélèrent également l’utilisation des données démographiques et de l’identification électronique afin de faciliter l’accès rapide aux services bancaires pour les particuliers et les entreprises.

Parmi les mesures prioritaires figure la transition vers des codes QR normalisés pour les paiements, appelés à remplacer progressivement les QR de simples virements bancaires dans les points de vente et les marchés traditionnels. Cette évolution devrait contribuer à standardiser les données de transaction, renforcer la transparence et améliorer la gestion financière.

Le Vietnam élargit également les connexions de paiement bilatéral par QR avec plusieurs pays de la région. Après la mise en place des paiements transfrontaliers entre le Vietnam et la Chine, les dépenses des touristes chinois au Vietnam ont fortement progressé, passant de quelques centaines de millions de dôngs par jour à plusieurs milliards, selon la Banque d’État.

À Hô Chi Minh-Ville, les autorités locales misent sur la modernisation du commerce et le développement du commerce électronique pour soutenir l’objectif de croissance à deux chiffres du GRDP. Nguyen Nguyen Phuong, directeur adjoint du Service municipal de l’industrie et du commerce, a indiqué que la ville élaborait actuellement sa stratégie de développement commercial pour la période 2026-2030 ainsi qu’un plan spécifique pour le commerce électronique à l’horizon 2030.

Le programme promotionnel « Shopping Season » figure parmi les priorités afin de stimuler la consommation et de renforcer le modèle associant tourisme et achats pour attirer davantage de visiteurs internationaux.

Si les paiements sans espèces progressent rapidement dans les grandes enseignes de distribution, leur déploiement dans les marchés traditionnels et les petits commerces reste plus complexe en raison des réalités spécifiques des commerçants. Les autorités privilégient ainsi une approche progressive, basée sur des projets pilotes menés en coopération avec plusieurs quartiers et communes de Hô Chi Minh-Ville.

Au marché Bên Thanh, les solutions QR Pay et QR Global suscitent un intérêt croissant parmi les commerçants et les consommateurs. Plusieurs vendeurs soulignent que les QR affichant directement le montant à régler permettent de réduire les erreurs, d’accélérer les transactions et de mieux gérer les revenus.

Trân Thi Hông, commerçante au marché Bên Thanh, a indiqué qu’environ 70 % de ses clients utilisent désormais les paiements sans espèces, un taux atteignant 80 à 90 % chez les jeunes consommateurs. Selon elle, le système QR Pay facilite également la déclaration des revenus et les obligations fiscales grâce à la comptabilisation automatique des transactions.

Les autorités municipales estiment que l’extension des paiements numériques contribue à moderniser les activités commerciales, tout en aidant les marchés traditionnels à s’adapter aux nouvelles tendances de consommation et à attirer davantage de touristes internationaux.

Plusieurs entreprises et organisations financières considèrent par ailleurs le Vietnam comme l’un des marchés les plus dynamiques de la région dans le domaine des paiements numériques. Le taux de paiements sans contact sur le réseau Visa au Vietnam est passé d’environ 50 % il y a trois ans à près de 80 % aujourd’hui, illustrant l’accélération de la transformation numérique dans les secteurs bancaire, financier et de la consommation. -VNA/VI