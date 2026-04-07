Le Vietnam accélère la transformation numérique du secteur culturel à l’horizon 2045

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a officiellement signé la décision n° 611/QĐ-TTg approuvant le projet de « Transformation numérique dans le domaine de la culture jusqu'en 2030, avec une vision à l'horizon 2045 ».

Des visiteurs découvrent l'exposition « Histoire de la pierre », qui mêle techniques traditionnelles et numériques. Photo : VNA

Ce programme ambitieux vise à moderniser l'intégralité de l'écosystème culturel numérique national afin de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles du Vietnam tout en favorisant une intégration internationale active.

À travers cette initiative, le gouvernement entend faire de la culture numérique une nouvelle ressource stratégique pour le développement durable, stimuler l’industrie culturelle et garantir que les ressources culturelles numérisées soient largement partagées au profit des citoyens et des entreprises.

D'ici 2030, le projet fixe des objectifs chiffrés pour marquer une rupture technologique majeure, notamment l'adoption de plateformes numériques partagées par 100% des secteurs culturels. 100% des patrimoines culturels numérisés devra être standardisée selon un cadre national, tandis que 80% des patrimoines culturels numériques disposeront d'un identifiant numérique. En outre, au moins 80% des patrimoines immatériels des minorités ethniques sont numérisés et intégrés dans les bases de données spécialisées.

Parallèlement, l'État s'engage à ce que 100% des organismes de gestion et des unités de service public du secteur établissent une feuille de route de transition numérique adaptée.

La modernisation des infrastructures physiques constitue un autre pilier central de cette stratégie. Tout le réseau des bibliothèques et musées nationaux devra parachever sa mutation vers des modèles numériques et des modèles « intelligents », interconnectés aux réseaux nationaux et internationaux pour faciliter l'échange de données.

Au moins 75 % des habitants des zones reculées et frontalières, ainsi que 80 % des communes des minorités ethniques, puissent jouir des activités culturelles dans un environnement numérique sécurisé.

100% des dirigeants, cadres, fonctionnaires, employés du secteur public, artistes et étudiants du secteur culturel et artistique devraient avoir l’accès aux connaissances et compétences numériques et bénéficier des formations spécialisées.

Tradition et modernité s'entremêlent. Des sculptures anciennes prennent vie grâce à la projection, transformant en images numériques saisissantes et riches en émotions. Photo : VNA

À plus long terme, la vision pour 2045 projette la création d'un écosystème numérique complet, intelligent et hautement interactif, capable de préserver et de valoriser l’identité nationale et de promouvoir largement la culture vietnamienne sur la scène mondiale. La culture numérique vietnamienne deviendra un moteur du développement du peuple vietnamien parfait et renforcera le soft power national, avec pour ambition de faire des industries culturelles et de l'économie créative de véritables piliers de la croissance durable, contribuant à hauteur de 9% au PIB, les produits de l'industrie culturelle numérique représentant plus de 80% de la production totale de cette industrie.

Pour concrétiser ces ambitions, le décret précise un ensemble de solutions transversales allant du perfectionnement du cadre juridique à la mobilisation de ressources financières diversifiées, le développement de l’infrastructure numérique et le renforcement de la cybersécurité, ainsi que la coopération et l’intégration internationale dans la transformation numérique culturelle.

Ces mesures seront appliquées de manière spécifique dans huit domaines clés, incluant le patrimoine ; les arts de la scène et la littérature ; les beaux-arts, la photographie et l’exposition ; le cinéma ; la bibliothèque ; la presse et les médias ; la culture de base et des ethnies minoritaires. -VNA/VI