Le Vietnam accélère la mise en œuvre de la Résolution 57 sur la science et le numérique

Le secrétaire général du Parti, To Lâm, aussi président du Comité directeur central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo : VNA

Le Comité directeur central pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique a tenu la première réunion de 2026 de son instance permanente, sous l’égide de son président, secrétaire général du Parti, To Lâm.

Y ont également participé, entre autres, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man.

S’exprimant à la réunion, To Lam a salué les efforts déployés par les organes centraux et les localités ces derniers temps. Il a également souligné la participation de plus en plus active de la communauté des entreprises technologiques, des instituts de recherche, des universités ainsi que des experts et scientifiques, au Vietnam comme à l’étranger, dans la mise en œuvre des missions de la Résolution 57.

Selon le dirigeant, faire de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs d’un nouveau modèle de croissance nécessite encore d’importants efforts.

Dans la période à venir, il a insisté sur la nécessité de passer d’une simple « mise en œuvre des tâches » à l’obtention de « résultats concrets et mesurables ». La mise en œuvre de la Résolution 57 doit être conduite de manière plus résolue, plus méthodique et plus efficace, chaque mission devant être associée à des résultats précis et chaque programme devant répondre aux grands défis du développement national.

Concernant les priorités, le secrétaire général a souligné l’importance d’accélérer le développement et l’application des avancées scientifiques et technologiques, de l’innovation et de la transformation numérique pour soutenir directement les activités de production et d’affaires des entreprises ainsi que l’ensemble de l’économie. Le développement scientifique et technologique doit être orienté vers la résolution des problèmes concrets de l’économie, l’amélioration de la productivité, de la qualité des produits et de la compétitivité des entreprises.

Il a également appelé à promouvoir vigoureusement l’application des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, les mégadonnées, l’automatisation, les technologies numériques et les technologies de base dans les secteurs de la production, des services et de la gestion des entreprises. Il faut encourager l’application de la science, de la technologie et de la transformation numérique dans chaque secteur et chaque entreprise.

Le leader du Parti a en outre demandé de poursuivre l’amélioration du cadre institutionnel, des mécanismes et des politiques afin de stimuler fortement le développement scientifique, technologique et l’innovation.

Il a suggéré de se concentrer sur le développement des infrastructures fondamentales et des technologies stratégiques, en considérant la construction de ces infrastructures comme une mission stratégique de long terme pour le pays. Les ministères et secteurs concernés doivent renforcer leur coordination avec les grands groupes, les entreprises de premier plan, les instituts de recherche et les universités afin de former des chaînes de valeur technologiques stratégiques. Les technologies stratégiques doivent être étroitement liées aux besoins du marché et de la production, afin de résoudre des problèmes concrets et de créer des produits spécifiques.

Le secrétaire général a enfin insisté sur le développement des ressources humaines, en particulier des talents dans les domaines des technologies stratégiques. - VNA/VI