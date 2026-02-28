Le Vietnam accélère la formation des experts pour son futur centre financier international

Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh s'exprime à la cérémonie d'ouverture du programme de formation IFCR03. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh, également président du Conseil exécutif du Centre financier international (CFI) du Vietnam, a assisté, dans la matinée du 27 février, à la cérémonie inaugurale du Programme de formation des cadres régulateurs des centres financiers (IFCR03) à Ho Chi Minh-Ville.



Placé sous le thème "Conception et promotion de produits financiers dans un centre financier international", ce programme est organisé par l’Université Vietnam-Allemande (VGU) et se déroule du 27 février au 1er mars 2026.



Le programme IFCR03 s’inscrit dans le cadre du projet de développement des ressources humaines hautement qualifiées destiné au CFI du Vietnam. Il repose sur trois piliers majeurs : la formation des cadres régulateurs, la mise à jour des connaissances spécialisées et le développement de programmes de licence et de master conformes aux normes internationales.



Le cours actuel se concentre sur la conception de produits financiers spécifiques et les stratégies pour attirer les investissements, des éléments jugés essentiels pour renforcer la compétitivité du Vietnam sur le marché mondial. Les participants sont des cadres issus du CFI du Vietnam, basé à Ho Chi Minh-Ville et à Da Nang, de la Banque d'État du Vietnam, ainsi que de plusieurs banques commerciales.



La formation est dispensée directement par Hubertus Vaeth, directeur général de Frankfurt Main Finance et vice-président fondateur de l’Alliance mondiale des centres financiers internationaux. Fort de son expérience dans la coordination et le positionnement du Centre financier de Francfort sur la scène internationale, il apporte une expertise stratégique de premier plan.

S’exprimant à la cérémonie, le vice-Premier ministre Nguyen Hoa Binh a souligné que la création d'un centre financier moderne est une composante stratégique de la transition du modèle de croissance du pays. Selon lui, ce centre permettra de moderniser le marché des capitaux, de promouvoir la finance verte et numérique, et de soutenir les projets technologiques, énergétiques et d'infrastructures.



Il a précisé que ce processus devait reposer sur cinq facteurs essentiels : une capacité de connexion mondiale, un cadre juridique stable et transparent, des ressources humaines qualifiées, une gouvernance efficace et un écosystème de soutien performant. Le facteur humain, a-t-il insisté, joue un rôle déterminant pour garantir un fonctionnement sûr et efficace de l’ensemble du système.



S’agissant sur le rôle de la VGU, le vice-Premier ministre a tracé trois directions : continuer à servir de pont académique entre le Vietnam et l'Europe, élargir les formations aux secteurs de pointe (IA, Big Data, technologies financières, énergie, semi-conducteurs) et renforcer les liens entre universités, entreprises et gouvernement.



Après le succès des deux premières formations (IFCR01 et IFCR02), la VGU prévoit de lancer prochainement des programmes de certification de 12 semaines axés sur l’analyse quantitative, afin de répondre aux besoins concrets liés à la construction et au fonctionnement du futur CFI. -VNA/VI