Le Vietnam accélère la concrétisation de sa stratégie d'innovation

Plus d'un an et demi après l'adoption de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, le Vietnam est entré dans une nouvelle phase axée sur les résultats. Des autorités centrales aux collectivités locales, de nombreuses initiatives sont mises en œuvre pour transformer les orientations stratégiques en moteurs de croissance, de compétitivité et de développement durable.



Des orientations aux résultats



Le Vietnam franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW en faisant désormais des résultats concrets le principal critère d'évaluation de son action.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm. Photo : VNA





Lors de la récente réunion du Comité central de pilotage pour le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, présidée par le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, l'accent a été mis sur la nécessité de passer d'une logique de suivi de l'exécution à une gouvernance fondée sur les résultats.



Chaque projet devra ainsi définir clairement les problèmes à résoudre, les produits attendus, les bénéficiaires, les organismes responsables ainsi que les critères d'évaluation. Une mission ne sera considérée comme achevée que lorsque ses résultats seront effectivement mis en application et produiront des effets mesurables. Les projets prêts à être déployés devront être mis en œuvre sans délai, tandis que les initiatives innovantes pourront faire l'objet d'expérimentations contrôlées avant une éventuelle généralisation.



Cette évolution traduit le passage d'une phase consacrée au perfectionnement du cadre institutionnel à une étape où la priorité est donnée aux technologies, aux innovations et aux produits créateurs de valeur pour l'économie.



Le secrétaire général du Parti et président de l'État Tô Lâm a également souligné la nécessité de transformer progressivement une main-d'œuvre fondée sur l'exécution en une main-d'œuvre créative, capable de maîtriser les technologies modernes et de stimuler l'innovation. Les investissements devront être concentrés sur les projets présentant un fort potentiel d'application et de diffusion, tandis que les entreprises seront associées dès la définition des besoins jusqu'à la commercialisation des résultats de la recherche. L'État poursuivra pour sa part l'amélioration du cadre réglementaire, le soutien aux activités de recherche et la création d'un environnement favorable au développement des produits technologiques.



Les collectivités locales passent à l'action



Les orientations fixées au niveau central se traduisent progressivement par des programmes adaptés aux réalités locales.



La province de Gia Lai a fait des technologies quantiques et des semi-conducteurs des priorités de sa stratégie scientifique et technologique. Elle a notamment organisé une Conférence internationale sur les technologies quantiques et les semi-conducteurs, lancé le programme « La Route vers le quantique au Vietnam » et inauguré l'« Année du quantique de Gia Lai 2026 ». Ces initiatives visent à préparer les ressources humaines, renforcer les capacités de recherche et développer les partenariats internationaux dans ces domaines stratégiques.



Selon les autorités provinciales, cette orientation répond à une vision de long terme destinée à permettre à la province d'anticiper les évolutions technologiques et de renforcer son écosystème d'innovation.

La société de confection Tiên Thuân (Viêt Tiên), dans la province de Khanh Hoa, investit dans des équipements modernes pour accroître sa production et améliorer la qualité de ses produits. Photo d'illustration : VNA





À Quang Ninh, la 7e Conférence nationale sur la réglementation nucléaire a permis d'évaluer la gestion de la sûreté radiologique et nucléaire tout en définissant les priorités pour la période 2026-2035. Les participants ont notamment insisté sur la nécessité de perfectionner le cadre juridique, de renforcer les capacités des autorités de régulation, de développer des ressources humaines répondant aux normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et d'intensifier la coopération entre les administrations, les collectivités locales et les partenaires internationaux. L'objectif est d'assurer un développement sûr et conforme aux standards internationaux des applications de l'énergie atomique et du programme électronucléaire vietnamien.



Ces initiatives témoignent de la volonté des collectivités locales de transformer les orientations nationales en projets concrets, adaptés à leurs atouts et susceptibles de créer de nouveaux moteurs de croissance.



Une recherche davantage tournée vers le développement



Parallèlement au développement des technologies stratégiques, le Vietnam s'attache à renforcer les liens entre les pouvoirs publics, les universités, les instituts de recherche et les entreprises afin d'améliorer l'efficacité des activités scientifiques et technologiques.



À Lâm Dông, un colloque consacré à la coopération entre l'État, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises a mis en avant un modèle dans lequel les entreprises occupent une place centrale. Elles sont appelées à participer dès l'identification des besoins, à contribuer au financement des projets, à accompagner les travaux de recherche et à assurer la valorisation des résultats.



Cette approche s'inscrit pleinement dans les orientations définies par les autorités centrales, qui encouragent une recherche davantage tournée vers les besoins du développement économique et évaluée à l'aune de ses applications concrètes, de ses innovations technologiques et de sa valeur ajoutée.



Après plus d'un an et demi de mise en œuvre, la Résolution n°57-NQ/TW est ainsi entrée dans une phase décisive, où les résultats concrets deviennent le principal indicateur de réussite. Du renforcement du cadre institutionnel à la mobilisation des collectivités locales, en passant par le développement des ressources humaines, la promotion des technologies stratégiques et le rapprochement entre recherche et entreprises, le Vietnam poursuit sa stratégie visant à faire de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique des leviers majeurs de son développement et de sa compétitivité.- VNA/VI