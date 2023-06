Le Vietnam à un congrès international sur la biotechnologie aux États-Unis

Une délégation du ministère de la Santé, dirigée par son vice-ministre permanent Do Xuan Tuyen, assiste du 5 au 8 juin au Congrès international 2023 de la Biotechnology Innovation Organization (BIO) à Boston, Massachusetts (États-Unis).

La délégation vietnamienne à la Harvard Medical School. Photo: VNA Lors de l’événement, le vice-ministre Do Xuan Tuyen a souligné que « Reconnaissant les avantages et les rôles de la biotechnologie en général et de la technologie biopharmaceutique en particulier, le gouvernement et le ministère de la Santé du Vietnam ont proposé une série de solutions et de politiques d'incitation à l'investissement pour promouvoir le développement de ce secteur ».

A cette occasion, la délégation vietnamienne a eu des séances de travail avec des scientifiques, des chercheurs, des étudiants vietnamiens aux États-Unis, des entreprises américaines, des entreprises participant au congrès, la délégation australienne, ainsi que des représentants de la société Biomed. Elle a également rendu visite à la Harvard Medical School (HMS).

Le vice-ministre Do Xuan Tuyen a déclaré espérer que le Vietnam continuerait de recevoir le soutien et la coopération des partenaires dans le développement de l'industrie pharmaceutique en général et biopharmaceutique en particulier.