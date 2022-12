Le Vietnam a réalisé de nombreux acquis malgré les défis en 2022

Le Vietnam a obtenu des réalisations importantes sur tous les plans, y compris dans le développement socio-économique, en 2022, a fait savoir vendredi 16 décembre la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang lors d’une rencontre avec les médias étrangers résidant au Vietnam.

2022 est une année avec de nombreuses fluctuations sans précédent. L’évolution compliquée de la situation politico-économique mondiale et régionale, la pandémie de Covid-19 et les défis sécuritaires non traditionnels posent toujours des obstacles au développement des pays du monde entier, a-t-elle estimé.

Cependant, la paix, la coopération et le développement restent la tendance majeure dans le monde, reflétant les souhaits et aspirations communs de la communauté internationale pour un avenir meilleur, a-t-elle déclaré.

Sous la direction et le leadership du Parti et de l’État vietnamiens, le Covid-19 a été pour l’essentiel maîtrisé, les activités touristiques ont été rétablies et l’économie s’est rétablie et s’est développée rapidement après la pandémie. Le PIB du Vietnam en 2022 est estimé à 8%, le plus haut niveau depuis 11 ans, a-t-elle souligné.

La vice-ministre des Affaires étrangères a également fait savoir qu’en 2022, les relations entre le Vietnam et les pays ainsi que les organisations internationales continuent de se consolider. Les contacts diplomatiques directs, tant bilatéraux que multilatéraux, en particulier de haut niveau, ont été activement promus après la maîtrise de la pandémie.



Avec la confiance et le soutien des amis internationaux, le Vietnam est devenu vice-président de la 77e Assemblée générale de l’ONU et membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025, a-t-elle poursuivi.

La diplomatie économique est rapidement passé du soutien à la prévention et au contrôle de la maladie à une adaptation sûre, en soutien à la reprise et au développement socio-économiques. En particulier, la diplomatie vaccinale a réussi au-delà des attentes, contribuant à aider le Vietnam à devenir l’un des six pays à la couverte vaccinale la plus élevé au monde, s’est-elle félicitée.

Lê Thi Thu Hang a rappelé la fourniture régulière des informations et l’organisation par le ministère des Affaires étrangères des visites de terrain dans les localités vietnamiennes pour les journalistes et le personnel en charge de la presse des agences de représentation étrangère au Vietnam.



Elle a remercié les médias internationaux d’avoir diffusé au monde des informations riches et vivantes sur l’image du pays, du peuple, du potentiel et de l’identité culturelle du Vietnam, et a espéré qu’ils continueront à accompagner et à diffuser des informations sur la situation dans tous les aspects du Vietnam.



La responsable a également remercié et hautement apprécié la coopération des agences de représentation étrangère, des ambassadeurs et des chefs des agences de représentation étrangère au Vietnam dans le travail d’information extérieure en particulier et le travail du ministère des Affaires étrangères en général.