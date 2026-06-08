Le Vietnam a le potentiel pour devenir un leader en IA : ancien PDG de Google

Le Vietnam possède des atouts considérables et un fort potentiel pour devenir un hub mondial de l’intelligence artificielle (IA), selon le milliardaire Eric Schmidt, ancien PDG de Google et ancien président de la Commission nationale américaine de sécurité sur l’intelligence artificielle (NSCAI).

Eric Schmidt, ancien PDG de Google et ancien président de la Commission nationale américaine de sécurité sur l’intelligence artificielle (NSCAI), estime que le Vietnam est bien placé pour devenir un hub mondial de l’IA. Photo : NIC/VietnamPlus

Eric Schmidta récemment conduit une délégation d’experts internationaux en IA au Vietnam afin d’évoquer l’avenir du pays dans ce domaine. Cette visite a été organisée par le Centre national de l’innovation (NIC) en collaboration avec la Global Artificial Intelligence Alliance (GAIA).



Lors d’un dialogue sur l’avenir de l’IA au Vietnam, réunissant des dirigeants de grandes entreprises technologiques, d’instituts de recherche, d’universités et des experts de renom en technologies, innovation et IA, ancien PDG de Google a déclaré que grâce à son solide capital humain, illustré par le classement constant du Vietnam parmi les pays les plus performants au monde aux Olympiades internationales de mathématiques (OIM), le pays possède un potentiel considérable pour devenir un leader en intelligence artificielle (IA) à l’avenir.



Reconnu comme un investisseur technologique de premier plan et une figure influente du développement de l’IA et des technologies mondiales, la visite de l’ancien PDG de Google et ancien président de la NSCAI, accompagné d’autres experts internationaux, marque une étape importante dans le renforcement des liens et de la coopération entre le Vietnam et certains des plus grands architectes et entreprises technologiques mondiaux du secteur de l’IA.



Cette visite intervient alors que le Vietnam accélère la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo, en date du 22 décembre 2024, sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale. L’IA a été identifiée comme une priorité absolue pour le pays afin d’améliorer sa compétitivité et de créer de nouveaux moteurs de croissance économique.



Dans son discours d’ouverture, Vu Quôc Huy, directeur du NIC, a déclaré que le Vietnam se trouve face à une opportunité historique de réaliser des percées dans l’IA et d’autres technologies stratégiques.



En tant que pôle national d’innovation, le NIC s’emploie activement à mettre en relation le gouvernement, les entreprises, les instituts de recherche et les universités avec les multinationales technologiques, les fonds d’investissement et les réseaux d’experts internationaux afin de promouvoir l’innovation, d’accélérer la transformation numérique grâce à l’IA et de renforcer la compétitivité des entreprises vietnamiennes, a-t-il affirmé.



Il a ajouté que l’une des priorités du NIC est d’attirer au Vietnam les géants technologiques mondiaux, les fonds d’investissement de premier plan, les scientifiques et les experts en technologies afin de contribuer à la construction d’un écosystème d’innovation dynamique et d’aider les entreprises vietnamiennes à accéder aux technologies de pointe, aux capitaux de qualité et aux marchés internationaux.



Par ces efforts, le NIC ambitionne de former une nouvelle génération d’entreprises technologiques vietnamiennes compétitives à l’international et de favoriser l’émergence d’entreprises à forte croissance et de licornes technologiques dans les domaines de l’IA, des semi-conducteurs, des technologies quantiques, de la robotique, des drones, des technologies numériques et des technologies vertes, a-t- indiqué.



Lors de la discussion, Eric Schmidt a salué la vision et la stratégie du Vietnam en matière de développement de l’IA. Il a également exprimé sa volonté de soutenir le Vietnam dans la création d’un fonds d’investissement privé dédié à l’IA, la mise en relation des entreprises vietnamiennes et des réseaux internationaux de talents, ainsi que l’octroi de bourses d’études.



Il a précisé que les initiatives proposées devraient être mises en œuvre prochainement en coopération avec le NIC, les universités vietnamiennes et les organismes compétents, contribuant ainsi à la promotion de l’écosystème vietnamien de l’IA et de l’innovation.



Les participants ont également échangé leurs points de vue sur les opportunités et les défis liés aux ambitions du Vietnam en matière d’IA, notamment le développement des infrastructures informatiques, des centres de données, de l’IA souveraine, des ressources humaines hautement qualifiées, de la recherche et du développement (R&D), et la mise en place d’un écosystème national de l’IA et de l’innovation. – VNA/VI