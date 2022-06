Le Vietnam à la réunion en ligne des hauts officiels du Forum régional de l'ASEAN

L'ambassadeur Vu Ho, chef par intérim du SOM ASEAN Vietnam, à la tête de la délégation vietnamienne, a participé à la réunion des hauts fonctionnaires (SOM) du Forum régional de l'ASEAN (ARF), tenue en ligne le 9 juin sous la présidence du Cambodge, président de l'ASEAN 2022.

Dans le contexte où les pays participant au Forum régional de l'ASEAN doivent faire face à de nombreux problèmes complexes, l'ambassadeur Vu Ho a déclaré que les parties devraient promouvoir l'esprit de bonne volonté, de construction et de coopération, et faire preuve de responsabilité pour la paix et la stabilité commune dans le monde et dans la région, renforcer le dialogue via des mécanismes tels que le Forum régional de l'ASEAN pour instaurer la confiance, minimiser les divergences et trouver conjointement des solutions efficaces aux problèmes actuels.

L'ambassadeur a également affirmé l'engagement du Vietnam à être prêt à coopérer avec d'autres pays pour contribuer aux efforts conjoints de la communauté internationale pour résoudre les problèmes.

Concernant la Mer Orientale, l'ambassadeur Vu Ho a réaffirmé la position de l'ASEAN sur l'importance de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la sûreté de la navigation et de l'aviation en Mer Orientale, de faire preuve de retenue et de régler les différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982; de mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), afin de contribuer à créer un environnement favorable à des négociations efficaces et substantielles sur un Code de conduite (COC) en Mer Orientale conformément au droit international, y compris l'UNCLOS.

Lors de la réunion, les pays ont passé en revue et reconnu les progrès de la coopération de l’ARF au cours de ces dernières années et discuté des questions régionales et internationales brûlantes.

Dans le contexte où l'environnement géopolitique et sécuritaire dans le monde et la région connaît de nombreux changements complexes et multidimensionnels, les pays ont souligné l'importance et la nécessité de continuer à promouvoir les valeurs du Forum régional de l'ASEAN en tant que forum de sécurité de premier plan favorisant le dialogue, la coopération, le renforcement de la confiance et de la diplomatie préventive dans la région Asie-Pacifique, avec le rôle central de l'ASEAN. Sur cette base, les pays ont partagé leurs points de vue sur de nombreuses mesures visant à améliorer l'efficacité opérationnelle du Forum régional de l'ASEAN, examiné une série de nouvelles propositions de coopération et convenu d'une liste d'activités du Forum régional de l'ASEAN pour la période 2022- 2023.

A l'issue de la réunion, le président cambodgien a annoncé le plan d'organiser début août 2022 à Phnom Penh, en présentiel cette fois, la 29e réunion des ministres du Forum régional de l'ASEAN .