Le Vietnam à la réunion du Comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC

La délégation du Vietnam lors de la réunion. Photo : VNA

La réunion ordinaire du Comité des obstacles techniques au commerce (Comité OTC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se tient au siège de l'OMC à Genève, en Suisse du 25 au 28 mars. Les pays membres de l'OMC ont discuté, lors de la réunion, de 9 nouvelles préoccupations commerciales spécifiques (PCS) et de 53 anciennes PCS soulevées lors de réunions précédentes concernant les réglementations de nombreux produits tels que l'électricité, l'électronique, l'alimentation, les jouets, les produits halal, les chaussures, les textiles, les meubles, etc.



Une délégation vietnamienne, comprenant des représentants du Bureau OTC du Vietnam et des représentants de la délégation vietnamienne à Genève, a suivi toutes les PCS mentionnées lors de la réunion, en accordant une attention particulière aux réglementations régissant les produits d'exportation clés et potentiels du Vietnam. En outre, la délégation a également écouté les pays membres partager leurs expériences sur la traçabilité alimentaire, les normes de décarbonisation, la coopération juridique entre les pays dans le domaine de l'emballage alimentaire et les réglementations relatives aux dispositifs médicaux lors de sessions thématiques.



Lors de cette réunion, le Vietnam a apporté des contributions positives, notamment en fournissant des informations et en répondant à des questions techniques, tout en promouvant son rôle de soutien aux agences de gestion et aux entreprises vietnamiennes pour accéder facilement aux informations actualisées sur les réglementations techniques des pays membres de l'OMC, améliorant ainsi la conformité et la compétitivité sur le marché international.



Echangeant avec le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en marge de la réunion, le chef adjoint de la mission permanente du Vietnam à Genève, le ministre conseiller Pham Quang Huy, a affirmé que le Vietnam s'engageait à se conformer pleinement à ses obligations envers l'OMC et à toujours attacher de l'importance à la transparence des mesures techniques et à la coordination avec la communauté internationale pour éliminer les obstacles inutiles au commerce. Depuis son adhésion à l'OMC en 2007, le Vietnam a sérieusement mis en œuvre l'Accord OTC dans le cadre de la législation nationale.-VNA