Le Vietnam à la réunion d’été du Conseil des gouverneurs de l’AIEA

Une délégation vietnamienne participe à la réunion d’été du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) qui a débuté le 5 juin et dure une semaine.

Lors de la réunion. Photo: VNA

La délégation vietnamienne est conduite par l’ambassadeur Nguyen Trung Kien, représentant permanent du Vietnam auprès de l’AIEA.

Participant à cette réunion, l'ambassadeur Nguyen Trung Kien va affirmer la politique constante du Vietnam de soutenir la non-prolifération pour un désarmement complet et radical des armes nucléaires, promouvoir les droits des pays à utiliser l'énergie nucléaire et à appliquer la technologie nucléaire à des fins pacifiques sur la base du droit international et des obligations du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Parallèlement, il va affirmer le soutien du Vietnam au rôle de l'AIEA, son appréciation pour les programmes de coopération technique, en particulier les programmes en cours entre le Vietnam et l'AIEA, et demander à l'AIEA de continuer à renforcer le soutien et la coopération techniques avec le Vietnam dans ce domaine.

Le Vietnam a été élu membre du Conseil des gouverneurs de l'AIEA en septembre 2021 pour le mandat 2021-2023.