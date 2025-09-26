Le Vietnam à la réunion des hauts officiels de la défense de l’ASEAN en Malaisie

La délégation vietnamienne à la réunion des hauts officiels de la défense de l’ASEAN en Malaisie. Photo: qdnd

Le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, a conduit une délégation vietnamienne à la réunion des hauts officiels de la défense de l'ASEAN (ADSOM), tenue le 24 septembre à Johor, en Malaisie.

Dans son discours d'ouverture, Datuk Lokman Hakim bin Ali, secrétaire général à la Défense de Malaisie et chef de la délégation malaisienne, a salué le soutien des pays membres à la présidence malaisienne de l'ASEAN en 2025.

Il a présenté le thème de la réunion des ministres de la Défense de cette année - "Une ASEAN unie pour la sécurité et la prospérité" – en soulignant que la sécurité constitue un fondement essentiel de la croissance économique, de la stabilité régionale et du bien-être des populations.

Les chefs de délégation ont unanimement insisté sur l'importance d'une coopération régionale renforcée et d'une solidarité accrue au sein de l'ASEAN, dans un contexte mondial marqué par des défis sécuritaires de plus en plus complexes et transnationaux.

Prenant la parole, le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên a exprimé sa conviction que la Malaisie remplirait avec succès son mandat de présidente de la Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) et de l'ADMM+, contribuant à renforcer la cohésion de l'ASEAN et sa capacité collective à répondre aux défis sécuritaires de manière flexible et proactive.

Il a affirmé que le Vietnam apporterait son soutien total à la Malaisie dans l'accomplissement de cette mission pour l'année 2025.

Lors de la réunion, les participants ont examiné les résultats de plusieurs événements et initiatives, notamment les travaux du groupe de travail ADSOM-WG, la mise en œuvre du plan d'action 2023–2026 de l'ADMM, les conclusions de la 21ᵉ réunion annuelle du réseau des instituts de défense et de sécurité de l'ASEAN (NADI), ainsi que les résultats de la 22ᵉ réunion des chefs d'état-major des forces de défense de l'ASEAN (ACDFM-22).

Les chefs de délégation ont également discuté de nouvelles initiatives à soumettre à la prochaine conférence ADMM, ainsi que des projets de déclarations communes de l'ADMM et de l'ADMM+.

Le Vietnam a salué la flexibilité de la présidence malaisienne dans l'organisation de rencontres informelles ASEAN+1 avec quatre partenaires majeurs.

Selon le vice-ministre vietnamien, cette initiative illustre le caractère ouvert et inclusif de l'ASEAN, tout en consolidant sa position centrale dans l'architecture sécuritaire régionale.

Il a souligné que l'ADMM+ est aujourd'hui un mécanisme multilatéral de coopération en matière de défense à la fois pragmatique, efficace et hautement adaptable.

Alors que l'adhésion officielle du Timor-Leste à l'ASEAN est prévue lors du prochain sommet en octobre, le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên a exprimé sa grande satisfaction face à cet événement historique.

Il a réaffirmé le soutien constant et fort du Vietnam à cette adhésion, considérée comme un pas important vers une ASEAN plus inclusive, unifiée et fidèle à sa devise "Une vision, une identité, une communauté".

Le Vietnam estime que la participation du Timor-Leste apportera un nouvel élan positif à la coopération régionale, en faveur de la paix, de la sécurité et du développement partagé.

En marge de l'ADSOM, le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên a rencontré Datuk Lokman Hakim bin Ali.

Il a souligné la bonne coopération actuelle entre les ministères de la Défense et les armées des deux pays et a proposé d'accélérer la tenue du 1er Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Malaisie.

Il a également évoqué une coopération renforcée dans des domaines d'intérêt commun tels que l'industrie de défense, la logistique, la médecine militaire, les opérations de secours et de recherche en mer, le traitement humanitaire des pêcheurs en détresse et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

De son côté, Datuk Lokman Hakim bin Ali a vivement salué le soutien du Vietnam et exprimé le souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale en matière de défense, afin de faire de 2025 une année couronnée de succès pour la présidence malaisienne de l'ASEAN.

Hoang Xuân Chiên a également rencontré Chan Heng Kee, secrétaire permanent au ministère singapourien de la Défense.

Les deux responsables se sont félicités de la qualité des relations bilatérales et ont convenu de poursuivre le renforcement de la coopération dans les domaines suivants : échanges de délégations de haut niveau, mécanismes de dialogue, formations militaires, cybersécurité, médecine militaire, secours humanitaires et coordination entre instituts de recherche.

Ils ont aussi discuté des préparatifs du 16ᵉ Dialogue politique de défense Vietnam-Singapour, prévu prochainement au Vietnam. -VNA/VI